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مالي
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مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوّتها العسكرية لمكافحة الجهاديين (بيان)

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
قوة مجموعة دول الساحل الخمس.
قوة مجموعة دول الساحل الخمس.   -   حقوق النشر  أ ف ب

أعلنت مالي مساء الأحد في بيان انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوّتها العسكرية لمكافحة الجهاديين احتجاجا على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر. كما أرجع المجلس العسكري قراره إلى عدم إحراز تقدم في هذه المهمة.

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وأشار البيان إلى أن "حكومة مالي قرّرت الانسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل الخمس وهيئاتها بما فيها القوة المشتركة" لمكافحة الجهاديين. وتشكّلت مجموعة دول الساحل الخمس في العام 2014 فيما أطلقت قوّتها لمكافحة الجهاديين في العام 2017.