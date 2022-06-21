فيديو: مقتل أكثر من 130 مدنيا بهجمات نسبت إلى جهاديين في مالي

قُتل أكثر من 130 مدنياً في وسط مالي بهجمات نسبت إلى مسلّحين يشتبه في أنهم جهاديون تابعون للقاعدة، وهي واحدة من أسوأ المجازر التي شهدتها البلاد والأحدث في سلسلة عمليات القتل المتواصلة في منطقة الساحل.

أفاد نواب محليون بحدوث مجازر ممنهجة ارتكبها قبل أيام مسلحون في ديالاساغو وفي قريتين قريبتين هما دياويلي وديساغو في وسط مالي، وهي بؤرة ساخنة لأعمال العنف في منطقة الساحل.

وقال مسؤول محلي منتخب تحدث في باماكو وفضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية "فقدنا أقاربنا وإخواتنا الكبار وأعمامنا ودمرت المعدات وسرقت الحيوانات والملابس وكل شيء".

واضاف "لم يبق شيء من ديالاساغو. ديالاساغو، أغنى بلدية في دائرة بانكاس".

أبلغت الحكومة عن مقتل 132 شخصا، ونسبت مقتلهم إلى كتيبة ماسينا التي يتزعمها الداعية امادو كوفا.

وبعد تضارب المعلومات المتداولة منذ عطلة نهاية الأسبوع على شبكات التواصل الاجتماعي، خرجت الحكومة عن صمتها بعد ظهر الاثنين مشيرة إلى أن الأحداث وقعت ليل السبت إلى الأحد. ويقول آخرون أنها وقعت الجمعة.

أعلن رئيس المجلس العسكري المالي الكولونيل أسيمي غوتا الذي يحكم البلاد منذ آب/أغسطس 2020، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع في بيان صدر الاثنين في نيويورك "بأشد العبارات" عمليات القتل بالقرب من جاو وبانكاس.

وتحدث محاورون مختلفون لوكالة فرانس برس عن مواصلة إحصاء القتلى.

وذكر نوهوم توغو، رئيس حزب مقره بانكاس، عن وقوع عدد أكبر من الضحايا.

واوضح توغو لوكالة فرانس برس، أن المنطقة شهدت قبل أسبوعين عمليات للجيش أدت إلى وقوع اشتباكات مع الجهاديين، مضيفاً أن الجهاديين عادوا الجمعة بالعشرات على متن دراجات نارية للانتقام من السكان.

واكد "لقد وصلوا وقالوا للسكان "أنتم لستم مسلمين" بلغة الفولاني. واصطحبوا معهم الرجال، بلغ عدد الذين ذهبوا معهم مئة. على بعد كيلومترين، قتلوا الناس بشكل منهجي".

وأضاف "حتى الآن، يتواصل انتشال الجثث في البلدات المجاورة لديالاساغو".

بدأت أعمال العنف في وسط مالي في 2015 مع ظهور كتيبة ماسينا، ومذاك تتعرض المنطقة لانتهاكات وأعمال انتقامية بين المجتمعات. جزء كبير من المنطقة خارج عن سيطرة الدولة.

"قلنا كل شيء ..."

في 23 آذار/مارس 2019، قُتل 160 من قومية فولاني في هجوم استهدف قرية أوغوساغو.

ومنذ 2012 تتخبّط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرّد مسلّح قادته حركات انفصالية وجهادية في شمال هذا البلد وامتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

جعل العسكريون الذين استولوا على السلطة بعد انقلاب آب/أغسطس 2020 عقب أشهر من الاحتجاجات الشعبية على عجز الحكومة المدنية عن وقف دوامة العنف الدامية، استعادة الأمن من أولوياتهم.

وابتعد المجلس العسكري الحاكم عن فرنسا وشركائها واتجه نحو روسيا وبدأ عملية كبيرة في الوسط في كانون الأول/ديسمبر.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة وجهها مؤخرا إلى رئاسة مجلس الأمن، إنه مع تكثيف القوات المالية لعملياتها "يتعرض المدنيون لهجمات عنيفة وانتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان، مما أدى إلى وقوع أكبر عدد من الضحايا المدنيين المسجلين حتى الآن في مالي".

ويواجه المدنيون أعمالأً انتقامية يشنها الجهاديون الذين يتهمونهم بالانحياز للعدو. ويطبق الجهاديون في بعض المناطق التي يسيطرون عليها وتمتد أكثر فأكثر في الوسط، بشدة عقيدتهم.

غالبًا ما يجد المدنيون أنفسهم عالقين بين فكي كماشة في الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المتنافسة، وبينها الجماعات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، المنتشرة أيضًا في مالي والساحل.

واشار المسؤول المنتخب الذي أعرب عن أسفه للدمار في ديالاساغو، إلى أن التحذيرات التي وجهها السكان لم تلق آذانا صاغية إلا بعد فوات الأوان.

واوضح "قلنا كل شيء لكن الاجراءات لم تتخذ. تم إبلاغ السلطات في الساعة 15,00 و16,00 و17,00، لكنهم وصلوا في صباح اليوم التالي عند الساعة 10,00" دون أن يحدد اليوم.

في تقرير نُشر الخميس، قال تحالف للمنظمات غير الحكومية في غرب إفريقيا إن عدد المدنيين الذين قتلوا في الهجمات التي يشتبه أن جماعات متطرفة نفذتها، تضاعف تقريبًا منذ عام 2020 في وسط الساحل.

واشارت وثيقة اصدرتها الأمم المتحدة في آذار/مارس، إلى أن ما يقرب من 600 مدني قتلوا في مالي عام 2021، في أعمال عنف نُسبت إلى الجماعات الجهادية، ولكن أيضا إلى ميليشيات الدفاع عن النفس والقوات المالية.