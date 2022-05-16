شاهد: الملك سلمان يخرج من المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية

خرج العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز من المستشفى في جدة بعد أسبوع على دخوله إليه للخضوع لفحوصات طبية من ضمنها إجراء منظار للقولون، على ما أفاد الديوان الملكي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية وسائل الإعلام الرسمية.

وظهر الملك سلمان في فيديو بثته وكالة الأنباء في وقت متأخر الأحد يخرج مشياً من المستشفى مستنداً إلى عصا وإلى جانبه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين، قبل أن يتم نقله في سيارة.

وجاء في البيان أن الملك سلمان "غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح".

ومن النادر أن تنشر المملكة بيانات تتعلق بالحالة الصحية للملك البالغ من العمر 86 عاماً والذي يقود الدولة النفطية منذ العام 2015.

وكان الديوان الملكي أفاد في بيان قبل أسبوع أن الملك سلمان أجرى "منظاراً للقولون، وقد كانت النتيجة سليمة" مضيفاً أن "الفريق الطبي قرر بقاءه ... في المستشفى لبعض الوقت للراحة".

وكان الملك سلمان قد دخل المستشفى في الرياض في آذار/مارس لإجراء "فحوصات طبية" و"تغيير بطارية منظم ضربات القلب"، وفق وكالة الأنباء السعودية.

كما خضع في تموز/يوليو 2020 لعملية استئصال المرارة وأجريت له عام 2010 عملية لمعالجة انزلاق غضروفي في العمود الفقري.

ومنذ تسلّمه الحكم بعد وفاة اخيه الملك عبد الله بن عبد العزيز، أطلقت المملكة سلسلة اصلاحات اقتصادية طموحة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط، إضافة إلى منح مزيد من الحقوق للنساء، لكنها تبنت سياسة خارجية حازمة ودخلت في حرب اليمن على رأس تحالف عسكري.

وفتح الملك باب السلطة أمام جيل شاب من أسرة آل سعود لتولي الحكم، فأقدم على تغيير هام في الخلافة وعين ابنه محمد وليا للعهد.