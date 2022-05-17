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أوكرانيا

فرقة "كالوش أوركسترا" الفائزة بجائزة يوروفيجن تتبرع بعائدات جائزتها إلى الجيش الأوكراني

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بقلم:  يورونيوز
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أوركسترا كالوش الأوكرانية ، الفائزون بمسابقة الأغنية الأوروبية ، وفرقته يقفون مع الكأس في كراكوفيتس ، في أوكرانيا
أوركسترا كالوش الأوكرانية ، الفائزون بمسابقة الأغنية الأوروبية ، وفرقته يقفون مع الكأس في كراكوفيتس ، في أوكرانيا   -   حقوق النشر  Mykola Tys/Copyright 2022 .

قررت فرقة "كالوش أوركسترا" الفائزة بجائزة يوروفيجن لأوكرانيا السبت، التبرع بعائدات الجائزة بعد بيعها في مزاد علني إلى صندوق خيري يساعد الجيش الأوكراني.

وحصدت الفرقة الموسيقية التي تمزج أغنيتها "ستيفانيا" بين الهيب هوب والموسيقى التقليدية، على 631 نقطة، متقدمة على البريطاني سام رايدر وأغنيته "سبايس مان" والمغنية الإسبانية شانيل مع أغنيتها "سلو مو".

وحصل الأعضاء الستة في الفرقة، على إعفاء خاص منحته حكومة كييف، لكن يتعين عليهم العودة للمعارك بعد انتهاء المسابقة.

المصادر الإضافية • أ ب