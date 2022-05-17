فرقة "كالوش أوركسترا" الفائزة بجائزة يوروفيجن تتبرع بعائدات جائزتها إلى الجيش الأوكراني

قررت فرقة "كالوش أوركسترا" الفائزة بجائزة يوروفيجن لأوكرانيا السبت، التبرع بعائدات الجائزة بعد بيعها في مزاد علني إلى صندوق خيري يساعد الجيش الأوكراني.

وحصدت الفرقة الموسيقية التي تمزج أغنيتها "ستيفانيا" بين الهيب هوب والموسيقى التقليدية، على 631 نقطة، متقدمة على البريطاني سام رايدر وأغنيته "سبايس مان" والمغنية الإسبانية شانيل مع أغنيتها "سلو مو".

وحصل الأعضاء الستة في الفرقة، على إعفاء خاص منحته حكومة كييف، لكن يتعين عليهم العودة للمعارك بعد انتهاء المسابقة.