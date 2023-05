بينها بلجيكا وأستراليا وأرمينيا.. تعرف على الدول التي حجزت مقعدا لها في نهائيات "يوروفيجن"

بقلم: يورونيوز

تقام المسابقة هذا العام في ليفربول (شمال إنكلترا)، بعد أن عرضت المملكة المتحدة استضافتها بدل أوكرانيا التي فازت في الدورة الماضية وكان يفترض أن تستضيف الحدث إلا أنّ الحرب الدائرة على أراضيها منعت ذلك.

نجحت بلجيكا وأستراليا في التأهل إلى نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" التي تقام هذا العام في ليفربول (شمال إنجلترا) وفشلت أيسلندا في أن تحجز مكانا لها في نهائيات المسابقة التي تقام يوم السبت المقبل.

ومساء الخميس، خاضت 16 دولة التصفيات النصف نهائية وتأهلت منها 10 دول إلى النهائي.

والدول العشر هي ألبانيا وقبرص وإستونيا وبلجيكا والنمسا وليتوانيا وبولندا وأستراليا وأرمينيا وسلوفينيا إلى جانب أوكرانيا الدولة الفائزة في العام الماضي و "الخمسة الكبار".

و"الخمسة الكبار" هم الممولون الرئيسيون للمسابقة أي فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا الذين يتأهلون تلقائيًا إلى النهائي.

وسيكون عدد المتنافسين في المرحلة النهائية السبت، 26 دولة.

من هم أصحاب الأداء الأفضل في الدور الثاني من نصف نهائي يوروفيجن؟

أذهلت إيلين يرميان، المغنية السمراء الأرمينية الجمهور من خلال أداء أغنية من كلماتها وألحانها بعنوان "Future Lover" في الدور الثاني من الأمسية.

وقدم البلجيكي غوستاف أغنية "بسببك"، "Because of You ".. هذه الأغنية كانت سببا كافيا لتجعلك ترقص.

ونالت أغنية الثنائي النمساوي "من هو إدغار بحق الجحيم؟" "?Who the Hell Is Edgar" تفاعلا واسعا من قبل الحاضرين.

وقدمت فرقة Joker Out من سلوفينيا واحدة من أفضل الأغاني "Carpe Diem"، ولو أن حظوظها بالفوز في المنافسة الرئيسية ضعيفة إلا أنها ممتعة.

فرقة Joker Out Martin Meissner/Copyright 2023 The AP

تكريم لأوكرانيا

وأشار اتحاد البث الأوروبي، إلى أنّ الحفلة الختامية للمسابقة، ستشهد تكريماً لأوكرانيا مع حضور 11 فناناً أوكرانياً على المسرح، بينهم فرقة كالوش الفائزة في دورة العام الفائت. وستعرض خلال الأمسية مقاطع الفيديو من مناطق اوكرانية مختلفة.

وترفع ليفربول الستارة عن نصب تذكاري يشكّل "رمزاً للأمل" بالنسبة إلى أوكرانيا.

واستبعدت روسيا من المسابقة كما في العام الفائت بسبب غزوها لأوكرانيا.