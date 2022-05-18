اكتشاف أنواع من الدلافين كانت تعيش قبل عشرين مليون عام في مياه سويسرا

اكتشف باحثون مئات المتحجرات لدلافين لم تكن معروفة حتى اليوم، كانت قبل عشرين مليون سنة تجوب المحيطات بما فيها البحر الذي كان يغطّي سويسرا،على ما أعلن باحثون من معهد الاحاثة في جامعة زوريخ.

وبعد فحص نحو 300 متحجرة تابعة لحيتان ودلافين اكتُشفت في سويسرا ويعود تاريخها إلى تلك المرحلة، تمكّن باحثون في الجامعة السويسرية من تحديد نوعين لم يكونا معروفين سابقاً، على ما أوضحت الجامعة.

ومن خلال فحص بقايا الأسنان والفقرات والعظام المُكتشفة في طبقات الرواسب البحرية، عثر علماء المتحجرات على عظام الأذن الداخلية التي نادراً ما يُعثر عليها، وأتاحت لهم تالياً تصنيف الأنواع.

وقال عالم المتحجرات غابرييل أغيري في بيان أصدرته الجامعة "نجحنا في تحديد نوعين من الدلافين لم تكن معروفة سابقاً في سويسرا".