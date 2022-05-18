شاهد: الرجل صاحب الشارب الأطول في العراق

يزعم رجل كردي في السبعين من عمره قضى سنوات في إطالة شاربه أن شاربه الطويل بشكل غير عادي هو الأطول في العراق.

يبلغ طول شارب حسين عبد الله 2.4 متر (7.8 قدم) وأصبح جزءا من هويته على مر السنين.

أكسبه شاربه الطويل اسم حسين أبو شوارب، عندما بدأ إطالته في الستينيات.

فقد حسين شاربه في حادث لحام أحرق معظم وجهه عام 1994.لكن عبد الله (73 عاما)، أمضى سنوات منذ ذلك الحين في إطالته مرة أخرى.

يأمل حسين في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول شارب، لكنه قد يضطر فقط إلى إطالة شاربه لبضع سنوات أخرى لأن حامل اللقب الحالي لديه شارب يبلغ ضعف طول شاربه.

ومع ذلك، فإن شارب حسين الطويل بشكل ملحوظ أكسبه هو وأفراد عائلته بعض الشهرة في بلدتهم الصغيرة (ناحية كلالة)، الواقعة في المنطقة الكردية في العراق.

تمشيا مع التقاليد، يطيل معظم الرجال العراقيين شواربهم، وأتباع الديانتين اليزيدية والكاكائية لا يحلقونها أبدا لأن ذلك ممنوع في دينهم.

يقول حسين "نعم، هناك أشخاص لديهم شوارب كبيرة في العراق. لكن من حيث الطول، لا أحد لديه شارب طويل مثل شاربي".

ويضيف حسين: "لدي أطول شارب، ليس فقط في كردستان ولكن في كل العراق".

يأمل حسين المشاركة في مهرجانات الشوارب وأن يتم الاعتراف به باعتباره صاحب أطول شارب في البلاد.