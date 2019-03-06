شاهد: موضة "شارب الطيار البطل" تنتشر بين رجال الهند بعد إفراج باكستان عنه

تدفق الرجال في مدينة بانغالور جنوب الهند إلى صالونات الحلاقة يوم الإثنين 4 آذار/ مارس لتحديد شواربهم بأسلوب مستوحى من الطيار الهندي أبهيناندان الذي أفرجت عنه باكستان.

وأعادت باكستان الطيار الأسير يوم الجمعة 1 آذار/ مارس مع تخفيف التصعيد بين الجارتين المسلحتين نووياً -الذي دفع بالقوى العالمية لدعوتهما للتحلي بضبط النفس- رغم استمرار القصف في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وتحولت محنة الطيار الهندي لنقطة محورية في الأزمة بالنسبة للهنود، بعد عرض لقطات لوجهه المصاب على التلفزيون الباكستاني ووسائل الإعلام الاجتماعية بعد وقت قصير من القبض عليه.

وقال نانيش، وهو صاحب إحدى صالونات التجميل التي تقدم تقليمة أبهيناندان، إن هذه وسيلة للتعبير عن الاحترام للـ"البطل".

وأسقطت طائرة أبهيناندان الميغ -21 الهندية على يد مقاتلة باكستانية خلال اشتباك جوي فوق منطقة كشمير يوم الأربعاء 27 شباط/ فبراير، بعد أسبوعين من التوترات المتزايدة بين البلدين.

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