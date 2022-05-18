الفنان الفلسطيني حسام أبوعيشة يفوز بجائزة أفضل ممثل عربي في مهرجان قرطاج الدولي لمسرح المونودراما

حاز الفنان الفلسطيني المقدسي حسام أبوعيشة على جائزة أفضل ممثل عربي، ضمن الدوره الرابعة لمهرجان قرطاج الدولي لمسرح المونودراما الذي أقيم في العاصمة تونس.

"قهوة زعترة"..عبق التاريخ المقدسي

وقال أبو عيشة في تصريحات صحفية أن مهرجان قرطاج أقيم في الفتره ما بين 13 و16 مايو- أيار وأنه حصد الجائزة عن دوره في مسرحية (قهوة زعترة) التي ألفها ومثلها بنفسه وأعدها وأخرجها الفنان كامل الباشا ومساعدة المخرج شادن سليم ومن إنتاج مسرح البسمه بإدارة حسام أبو عيشه.

و(قهوة زعترة) هي حكاية مقدسية من داخل البلدة القديمة في القدس تحكي قصة صالح المهجر من مدينة اللد والعامل في أكبر مقاهي البلدة القديمة لمدينة القدس المحتلة في القرن الماضي، ذاك المقهى الذي تحول بين ليلة وضحاها لمحل بيع ألعاب للأطفال.

جائزة افضل ممثل عربي، ضمن الدوره الرابعه لمهرجان قرطاج الدولي لمسرح المونودراما في العاصمه تونس. مجموعة الصحفيين/ مواقع التواصل.

يأخذ نص المسرحية وأحداثها المشاهد في رحلة عبر تاريخ القدس من خلال الحكايا والأحداث والتصويرالتمثيلي والتاريخي الرائع لأزقة البلدة القديمة وقيادتها والأحداث التي تمر بها.

وقال حسام أبو عيشة أن المسرحية ومنذ إنتاجها عام 2019 حتى الآن حازت على 11 جائزة في مهرجانات محلية وعربية، مثل مهرجان عكا الدولي للمسرح في القدس ومهرجان أيام عمان وفي مهرجان الزرقاء وفي الفجيرة بالإمارات واليوم تتويجا في تونس العاصمة.

"قهوة زعترة"..حضن النضال الفلسطيني

من جهته قال الفنان المسرحي الفلسطيني والمشارك في مهرجان قرطاج أحمد أبو سلعوم للصحفيين إن النص الدرامي لمسرحية (قهوة زعترة) يروى شكل الحياة في مدينة القدس في الفتره ما بين عامي 1938-1979. وتورد المسرحية حكايات وقصص عن نضالات الشعب الفلسطيني ضد الانتداب البريطاني والاحتلال الإسرائيلي وكيف احتضنت (قهوة زعترة) تلك النضالات السياسية والقضايا المقدسية والاجتماعية والطبقية وعرضتها وأبرزتها المسرحية بشكل درامي جميل جدا.

الفنان الفلسطيني حسام ابوعيشه مجموعة الصحفيين/ مواقع التواصل.

يقول أبو سلعوم أن المسرحية عُرضت على مسرح ابن خلدون في تونس ولاقت استحسان الجمهور الذي صفق لها طويلا. ويتابع أن المهرجان تضمن مشاركات فلسطينية من بينهم الفنان أسامة المصري من عكا والذي كان ضيف شرف إضافه إلى تقديمه نشاطات متنوعه مع أطفال القرى المهمشه النائية على الحدود الجزائرية وأطفال قطعوا مئات الكيلومترات ليسعدوا أطفال تونس وليكونوا سويا حيث تفاعل الأطفال وغنوا لفلسطين والقدس.

وأضاف أحمد أبو سلعوم أنه وعلى هامش المهرجان قدمت الرابطة الثقافية الوطنية الفلسطينية تكريمات ودروع وكوفية فلسطينية، لكثير من المبدعين العرب منهم اللبناني مرسيل خليفة والتونسي محمد المدني، إلى جانب تكريم الفنانين الفلسطينين أيضا.

بعد نهاية المهرجان توجه أحمد أبو سلعوم وأسامه المصري إلى مدينة قفصة التونسية للمشاركة في مهرجان مدينة العرائس للأطفال هناك.

أما حسام أبو عيشه فهو فنان مقدسي ومن مؤسسي المسرح الشعبي في القدس المحتلة وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونيه والإذاعيه والبرامج التلفزيونية وشارك في العديد من المسرحيات الهادفة. ومنذ العام 1991 انتخب أبو عيشه رئيسا لنقابة الفنانين الفلسطينين.