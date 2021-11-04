فيديو: تشييع الفنان الأيقونة صباح فخري في جنازة من دمشق إلى حلب.. كيف نعاه محبوه والفنانون؟

بدأت صباح اليوم، الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني، مراسم جنازة المطرب السوري الراحل صباح فخري من مشفى الشامي في دمشق وصولا إلى جسر الثورة بمدينة حلب حيث سيوارى الثرى في مسقط رأسه.

ونشرت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" تفاصيل تشييع جنازته: "برنامج تشييع الفنان الراحل صباح فخري، يوم الخميس الموافق 2021/11/4 الساعة 9:30- مغادرة الجثمان من مشفى الشامي في دمشق.. الساعة 9:40- التوجه عبر شارع جواهر لال نهرو مروراً بساحة الأمويين.. وصولاً إلى جسر الثورة باتجاه مدينة حلب، مسقط رأس الفقيد.. الساعة 14:00- الوصول إلى مدخل مدينة حلب.. الساعة 14:10- التوجه إلى جامع عبد الله بن عباس.. الساعة 14:15- صلاة العصر وصلاة الجنازة.. يقيم الصلاة مفتي الجمهورية".

حزن رواد مواقع التواصل

كتب الشاعر والكاتب السوري فريد ياغي عبر صفحته على تويتر: "يا أهل دمشق ويا أهل حلب كونوا نائباً عن الغائبين المنفيين.. اخرجوا جميعا في جنازة صباح فخري ولا يتخلّفنّ منكم أحد".

ونشرت رندة أحمد صورا من جنازة الراحل صباح فخري قائلة: "من حلب إلى العالم كله حمل صباح فخري بأوتاره الصوتية الساحرة قدوداً حلبية شكلت جزءاً أساسياً من التاريخ الفني الثقافي في العالم العربي صحيح الموت غيَّبك بالجسد بس ما رح يقدر يغيبك من ذاكرتنا و ذاكرة الفن والطرب العربي الاصيل. وداعاً ملك ملوك الطرب".

وكتبت نغم معلقة على صورة لزوجة المطرب صباح فخري: "ربّة الوجه الصبوحي.. الله يصبرك ويجبر كسر قلبك".

مشاهير يودعون فخري

أعرب المطرب السوري جورج وسوف عن حزنه العميق على رحيل صباح فخري، وكتب عبر صفحته الرسمية على تويتر: "غاب الكبير.. سوريا حزينة ومتذوقي الفن الأصيل في العالم العربي حزينين وأنا حزين. فنك تاريخ، لروحك السلام".

ونشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم صورة للراحل صباح فخري معلقة عليها: "خسارة ما بتتعوّض لكلّ بلاد الشام والطرب الأصيل. الله يرحم الأستاذ #صباح_فخري مدرسة القدود الحلبيّة وانشالله تكون نفسو بالسما".

وكتب المطرب التونسي صابر الرباعي: "نشاطركم الأحزان للعملاق الكبير صباح فخري رحمه الله .. ولكم من بعده طول البقاء وإنا لله وإنا إليه لراجعون".

وحضر مجموعة من الفنانين تشييع جنازة فخري، بما في ذلك سلاف فواخرج، ومنى واصف، وعباس النوري، ودريد لحام وغيرهم الكثير من كبار النجوم الذين قدموا لوداع أيقونة الطرب قبل نقل جثمانه إلى مسقط رأسه، حلب.

ويذكر أن آذان العصر اليوم سيرفع في جميع مساجد حلب بصوت الراحل صباح فخري أثناء تشييع جثمانه الرسمي والشعبي.