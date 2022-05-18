الغزو الروسي لأوكرانيا: موسكو تقول إن نحو ألف جندي أوكراني استسلموا في مجمع آزوفستال منذ الإثنين

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ماكرون يطمئن زيلينسكي أن شحنات الأسلحة من فرنسا "ستكثّف"



وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء نظيره فولوديمير زيلينسكي بتكثيف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا "في الأيام والأسابيع المقبلة" مؤكدا الالتزامات التي أعلنها نهاية نيسان/أبريل.



وقال قصر الإليزيه إن رئيس البلاد "أكد أن شحنات الأسلحة من قبل فرنسا ستستمر وستكثّف في الأيام والأسابيع المقبلة، وذلك بالإضافة إلى تسليم معدات إنسانية".



وقدّمت فرنسا أكثر من 800 طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/فبراير، تشمل 13 شحنة مساعدات إضافية نهاية هذا الأسبوع.

