الغزو الروسي لأوكرانيا: موسكو تقول إن نحو ألف جندي أوكراني استسلموا في مجمع آزوفستال منذ الإثنين

الغزو الروسي لأوكرانيا: موسكو تقول إن نحو ألف جندي أوكراني استسلموا في مجمع آزوفستال منذ الإثنينمحادثة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن 959 جنديا روسيا استسلموا هذا الأسبوع في مجمع آزوفستال الصناعي المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.
وقالت الوزارة في إعلانها اليومي عن مستجدات النزاع "في الساعات ال24 الماضية، استسلم 694 مقاتلا بينهم 29 جريحا" مضيفة "في المجموع ومنذ 16 أيار/مايو، استسلم 959 مقاتلا بينهم 80 جريحا".
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ماكرون يطمئن زيلينسكي أن شحنات الأسلحة من فرنسا "ستكثّف"
وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء نظيره فولوديمير زيلينسكي بتكثيف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا "في الأيام والأسابيع المقبلة" مؤكدا الالتزامات التي أعلنها نهاية نيسان/أبريل.
وقال قصر الإليزيه إن رئيس البلاد "أكد أن شحنات الأسلحة من قبل فرنسا ستستمر وستكثّف في الأيام والأسابيع المقبلة، وذلك بالإضافة إلى تسليم معدات إنسانية".
وقدّمت فرنسا أكثر من 800 طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/فبراير، تشمل 13 شحنة مساعدات إضافية نهاية هذا الأسبوع.
الخارجية الأمريكية تنشئ مرصداً لتوثيق "جرائم الحرب" الروسية في أوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء تشكيل وحدة جديدة لتقصّي ممارسات يشتبه بأنها تنطوي على جرائم حرب ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، وتوثيقها وتسليط الضوء عليها.
وقالت الوزارة في بيان إنّ "مرصد النزاع" سيعمل على "جمع أدلة على ارتكاب روسيا جرائم حرب وغيرها من الفظائع في أوكرانيا، وتحليلها وإتاحتها على نطاق واسع".
وسيعمل المرصد على جمع معلومات متاحة للعامة أو متوفّرة عبر منصّات تجارية، لا سيّما وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الاصطناعية التجارية، لاستخدامها أدلّة في إجراءات قانونية جنائية ومدنية حالية ومستقبلية.