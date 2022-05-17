الغزو الروسي لأوكرانيا: كييف تستكمل مهمة لإجلاء المحاصرين في مصنع آزوفستال للصلب

الغزو الروسي لأوكرانيا: كييف تستكمل مهمة لإجلاء المحاصرين في مصنع آزوفستال للصلبمحادثة
قالت قيادة الجيش الأوكراني في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء إن مهمة الدفاع عن مصنع آزوفستال المحاصر للصلب التي نفذها "أبطال عصرنا" في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية انتهت، وتعهدت بإنقاذ الجنود الذين ما زالوا محاصرين في الداخل.
وذكرت الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان أن "حامية ماريوبول استكملت مهمتها القتالية".
وأضافت "أمرت القيادة العليا للجيش قادة الوحدات المتمركزة في آزوفستال بإنقاذ أرواح الأفراد... المدافعون عن ماريوبول هم أبطال عصرنا".
وذكر مساعد وزير الدفاع الأوكراني أن 53 جنديا أصيبوا ونقلوا إلى مستشفى في نوفوازوفسك شرقي ماريوبول يوم الاثنين، في حين نُقل 211 آخرون إلى مكان آخر.
وإليكم آخر المستجدات حول الغزو الروسي لأوكرانيا
أوكرانيا تتطلع لزيادة صادرات الحبوب بعد تخفيف بولندا القيود على الحدود
قال وزير الزراعة الأوكراني إن بولندا ستخفف الضوابط الصحية وتزيد أعداد المفتشين في محاولة لزيادة صادرات الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها بعد توقيع اتفاق بين البلدين المتجاورين.
ومع إغلاق الموانئ الأوكرانية بسبب الغزو الروسي اضطرت أوكرانيا، وهي من أكبر منتجي ومصدري الحبوب في العالم، إلى إرسال الشحنات عبر حدودها الغربية معتمدة على السعة المحدودة للقطارات والموانئ الصغيرة على نهر الدانوب.
لكن تجارا ومسؤولين قالوا إن إجراءات الجمارك وقلة المفتشين تحد من الشحنات من المعابر على الحدود مع بولندا.
مجلس الشيوخ الأمريكي بصدد الموافقة على مساعدات لأوكرانيا قيمتها 40 مليار دولار
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين على منح أوكرانيا مساعدات إضافية قيمتها 40 مليار دولار لدعمها في الحرب ضد روسيا، مما يمهد المجال لتصويت محتمل على مشروع القرار في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
يأتي هذا بعد تعطل المساعدات العسكرية والإنسانية بسبب معارضة أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.
وتم التصويت بتأييد 81 مقابل اعتراض 11 وهو الأول من ثلاث جولات تصويت إجرائية محتملة تمهد الطريق نحو تمرير مجلس الشيوخ التمويل الذي طلبته إدارة الرئيس جو بايدن للحفاظ على استمرارية المساعدات إلى حكومة كييف بعد قرابة ثلاثة شهور على بدء الغزو الروسي.