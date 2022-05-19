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ألمانيا

ألمانيا تجرّد المستشار السابق غرهارد شرودر من امتيازات رسمية إثر علاقاته بروسيا (البرلمان)

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بقلم:  يورونيوز
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المستشار الألماني جرهارد شرودر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برلين بألمانيا بتاريخ سبتمبر 2005.
المستشار الألماني جرهارد شرودر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برلين بألمانيا بتاريخ سبتمبر 2005.   -   حقوق النشر  أ ب

جرّدت ألمانيا الخميس المستشار السابق غرهارد شرودر، المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من امتيازات رسمية يتمتّع بها، إذ اعتبرت أنه فشل في الوفاء بالتزامات برفضه قطع العلاقات مع عمالقة الطاقة الروسية.

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وأعلن البرلمان أن "ائتلاف الكتل البرلمانية استخلص عواقب ناتجة عن سلوك المستشار السابق وعضو مجموعة الضغط غرهارد شرودر في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا(...) لذلك، سيُعلَّق تشغيل مكتب المستشار السابق".