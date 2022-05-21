الحرب في أوكرانيا | روسيا تقطع إمدادات الغاز عن فنلندا

الحرب في أوكرانيا | روسيا تقطع إمدادات الغاز عن فنلندامحادثة
بات مصنع آزوفستال للصلب آخر معقل مقاومة للأوكرانيين في مدينة ماريوبول الاستراتيجيّة في جنوب شرق أوكرانيا، تحت سيطرة الجيش الروسي الكاملة مساء الجمعة في حين تقصف المدفعية الروسية بكثافة منطقة دونباس شمالاً.
مساء الجمعة قال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الروسيّة إيغور كوناشنكوف في بيان عبر تلغرام "منذ 16 أيّار/مايو، استسلم 2439 نازيًا من (كتيبة) آزوف وجنود أوكرانيّون محاصرون في المصنع. اليوم، 20 أيّار/مايو، استسلمت المجموعة الأخيرة المؤلّفة من 531 مقاتلاً".
وسبق أن نشرت موسكو صورًا تُظهر مجموعات رجال يرتدون زيا قتاليا، بعضهم على عكازات وبعضهم مضمّد، يخرجون من المصنع، بعد معركة طويلة أصبحت رمزًا للمقاومة الأوكرانية للغزو الروسي.
أبرز المستجدات من الحرب في أوكرانيا
روسيا توقف إمدادات الغاز إلى فنلندا
قالت شركة تشغيل أنظمة الغاز الفنلندية إن شركة غازبروم الروسية أوقفت يوم السبت صادرات الغاز إلى فنلندا المجاورة، في أحدث تصعيد لنزاع مع الدول الغربية حول طريقة سداد مدفوعات الطاقة.
وقالت شركة غازغريد فينلاند في بيان "واردات الغاز عبر نقطة دخول إيماترا توقفت."
إيماترا هي نقطة دخول الغاز الروسي إلى فنلندا.
كانت شركة غازوم الفنلندية لبيع الغاز بالجملة المملوكة للدولة قد قالت يوم الجمعة إن غازبروم الروسية نبهت إلى توقف التدفقات اعتبارا من الساعة 0400 بتوقيت غرينتش صباح اليوم السبت.
وتطالب شركة غازبروم الروسية الدول الأوروبية بأن تدفع ثمن الحصول على الغاز الروسي بالروبل بسبب العقوبات المفروضة على روسيا لغزوها لأوكرانيا، لكن فنلندا رفضت ذلك.
غازبروم الروسية تؤكد قطع إمدادات الغاز عن فنلندا
قالت شركة غازبروم الروسية السبت إنها أوقفت صادرات الغاز إلى فنلندا المجاورة، في تأكيد لما قالته شركة غازغريد فنلاند التي تشغل نظام نقل الغاز الفنلندي في وقت سابق. وكانت غازبروم إكسبورت قد طالبت الدول الأوروبية بالدفع بالروبل مقابل إمدادات الغاز الروسي بسبب العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا، لكن فنلندا ترفض ذلك.
جونسون وأردوغان يتفقان على العمل لفتح طرق الإمداد أمام مخزونات الحبوب الأوكرانية
قال متحدث باسم داوننغ ستريت إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفق خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على العمل على فتح طرق الإمداد لمخزونات الحبوب الأوكرانية للحد من ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء.
وقال جونسون لإردوغان أيضاً إن فنلندا والسويد ستكونان إضافتين مهمتين إلى حلف شمال الأطلسي.
وأضاف المتحدث باسم جونسون أن رئيس الوزراء طلب أيضاً من إردوغان خلال الاتصال العمل مع نظرائه في السويد وفنلندا وحلف شمال الأطلسي لمعالجة أي مخاوف قبل قمة تعقد في مدريد الشهر المقبل، وقال إن بريطانيا مستعدة لتقديم الدعم.
الرئيس الأوكراني يقترح إبرام اتفاقية رسمية مع الحلفاء للحصول على تعويضات من روسيا
اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إبرام اتفاقية رسمية مع حلفاء بلاده للحصول على تعويضات من روسيا عن الأضرار التي تسببت بها قواتها خلال الحرب.
وأوضح زيلينسكي، الذي يقول إن روسيا تحاول تدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية لأوكرانيا، أن اتفاقية بهذا الشأن ستوضح أن الدول التي تخطط لأعمال عدوانية سيتعين عليها دفع ثمن أفعالها.
ندعو الدول الشريكة للتوقيع على اتفاقية متعددة الأطراف وإنشاء آلية تضمن حصول كل شخص عانى من الإجراءات الروسية على تعويض عن جميع الخسائر التي تكبدها (الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي)
وقال زيلينسكي إنه بموجب مثل هذه الاتفاقية، ستتم مصادرة الأموال والممتلكات الروسية في الدول الموقعة ثم توجيهها إلى صندوق خاص للتعويضات.
وقال "سيكون ذلك عادلاً. وستشعر روسيا بثقل كل صاروخ وكل قنبلة وكل قذيفة أطلقتها علينا."
وقالت كندا الشهر الماضي إنها ستغير قانون العقوبات لديها للسماح بإعادة توزيع الأصول الأجنبية المحجوزة والخاضعة للعقوبات كتعويض للضحايا أو للمساعدة في إعادة بناء دولة أجنبية من الحرب.
روسيا تعلن انتهاء حصار آزوفستال
قالت وزارة الدفاع الروسية الجمعة إن آخر مجموعة من القوات الأوكرانية التي كانت متحصنة في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول استسلمت، بما يشكل نهاية لهجوم استمر أسابيع وحول المدينة إلى حطام.
ويعني الإخلاء التام للمخابئ والأنفاق تحت المصنع الذي تعرض لقصف مكثف، أن تلك هي نهاية أكثر عملية حصار تدميرا في الحرب التي بدأت بغزو روسيا لأوكرانيا قبل نحو ثلاثة أشهر.
وقالت الوزارة في بيان "المنطقة التي يقع فيها مصنع آزوفستال للصلب... تحررت بالكامل". وأضافت أن المجموعة التي استسلمت بلغ عدد أفرادها 531 مقاتلا.
وأظهر تسجيل فيديو من وزارة الدفاع الروسية يقول إنه يبين الاستسلام صفا من الرجال العزل وهم يقتربون من جنود روس خارج المصنع ويبلغونهم بأسمائهم. وقام الروس بعدها بتفتيش كل منهم ومتعلقاته وبدا أنها تطلب منهم إظهار أي وشوم.
وتصف موسكو كتيبة آزوف، التي كانت متحصنة في المصنع، بأنها من "النازيين". وتشكلت الكتيبة في 2014 كميليشيا لقتال انفصاليين موالين لروسيا لكنها تنفي أنها فاشية وتقول أوكرانيا إنها غيرت توجهاتها بعد أن كانت لها أصول قومية متطرفة.
وقال البيان الروسي "المنشآت تحت الأرض التابعة للمجمع التي كان يتحصن بها المسلحون أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية" وأشار أن العدد الإجمالي للمدافعين عن الموقع الذين استسلموا في الأيام القليلة الماضية بلغ 2439.