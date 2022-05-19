رياح شديدة تعصف بألمانيا ومخاوف من وقوع فيضانات

ضربت رياح وصلت سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة (62 ميلا في الساعة) مناطق في غرب وشمال غرب ألمانيا يوم الخميس بعد أن حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن العواصف الشديدة قد تؤدي إلى حدوث أعاصير.

أصدرت السلطات في ولاية شمال الراين وستفاليا، إحدى الولايات التي ضربها فيضان مميت في يوليو الماضي، تحذيرا رسميا من العاصفة يوم الخميس.

قال خبراء الأرصاد إن عاصفة تتحرك شرقا من فرنسا المجاورة قد تؤدي إلى هطول أمطار "غزيرة" في وسط ألمانيا يوم الجمعة. وقالوا إن هناك أيضًا خطر تشكل رياح عملاقة، مما يزيد من مخاطر الأعاصير.

شهدت ألمانيا، مثل العديد من جيرانها الأوروبيين، ربيعًا أكثر دفئًا وجفافًا من المعتاد هذا العام، مع قلة هطول الأمطار والكثير من أشعة الشمس.