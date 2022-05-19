يستضيف الكورنيش الغربي في داكار أهرامات مذهلة وكلبا أصفر ضخما في بينالي الفن الإفريقي المعاصر الذي طال انتظاره. يعرض الفنانون أعمالهم في الفضاء العام "لكسر جدران" المتاحف وصالات العرض، وهو ابتكار هذه الطبعة الرابعة عشرة.