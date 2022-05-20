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وفاة الفنان المصري سمير صبري عن عمر ناهز 85 عاماً

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بقلم:  Euronews
الفنان المصري الراحل سمير صبري
الفنان المصري الراحل سمير صبري   -   حقوق النشر  AFP

توفي الجمعة الفنان المصري الكبير سمير صبري عن عمر ناهز 85 عاماً بعد صراع مع المرض في القاهرة.

وعانى صبري مؤخراً من مشاكل صحية في القلب وخضع لعملية جراحية مؤخراً.

ونعى نقيب الفنانين المصريين أشرف زكي الفنان الراحل من خلال منشور على صفحته على إنستغرام. وقال زكي، وفقاً لوسائل إعلام مصرية، إن موعد الجنازة لم يحدد بعد. 

ولد صبري في مدينة الإسكندرية في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي، ونال شهرة واسعة كفنان شامل جمع بين موهبة التمثيل والغناء والتقديم.