وفاة الفنان المصري سمير صبري عن عمر ناهز 85 عاماً

توفي الجمعة الفنان المصري الكبير سمير صبري عن عمر ناهز 85 عاماً بعد صراع مع المرض في القاهرة.

وعانى صبري مؤخراً من مشاكل صحية في القلب وخضع لعملية جراحية مؤخراً.

ونعى نقيب الفنانين المصريين أشرف زكي الفنان الراحل من خلال منشور على صفحته على إنستغرام. وقال زكي، وفقاً لوسائل إعلام مصرية، إن موعد الجنازة لم يحدد بعد.

ولد صبري في مدينة الإسكندرية في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي، ونال شهرة واسعة كفنان شامل جمع بين موهبة التمثيل والغناء والتقديم.