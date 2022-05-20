شاهد: شيرين أبو عاقلة تتجسد في لوحات في مكان مقتلها بجنين

قامت الفنانة التشكيلية الفلسطينية فداء سمار برسم صحفية قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في عدة لوحات، وتجمع عدد من أهالي جنين في المكان الذي فارقت فيه شيرين الحياة ما أصبح اليوم يشبه النصب التذكاري لها، حيث عرضت سمار لوحاتها.

تقول سمار" أحببت كفنانة أن أبعث رسالة وكذلك للتعبير عما في داخلي".

قتلت شيرين أبو عاقلة في 11 آيار/مايو برصاصة في الرأس يشتبه في إطلاقها الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحامه مخيم جنين، ما أثار غصب واستنكارا كبير، ودعت دول عديدة إلى فتح تحقيق بملابسات الحادث.