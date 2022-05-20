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روسيا
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روسيا ستقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن فنلندا السبت (شركة فنلندية)

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
أنابيب غاز روسية
أنابيب غاز روسية   -   حقوق النشر  AP

أعلنت شركة "غازوم" الفنلندية الحكومية الجمعة أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي ستُقطع عن فنلندا صباح السبت، بعد أن رفضت الشركة الدفع لمجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة بالروبل.

وقال رئيس مجلس إدارة "غازوم" ميكا فيلايانين في بيان "من المؤسف للغاية أن إمدادات الغاز الطبيعي بموجب عقدنا للتوريد ستتوقف الآن. إلا أننا كنا نستعدّ متيقظين لهذا الوضع" و"لن تكون هناك اضطرابات في شبكة توزيع الغاز".