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مال وأعمال

الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوى في حوالي 7 أعوام مقابل اليورو

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
تم تصوير ورقة نقدية من فئة مائة روبل أمام ورقة ورقية بالدولار الأمريكي، غيلسنكيرشن، ألمانيا، الاثنين 25 أبريل 2022
تم تصوير ورقة نقدية من فئة مائة روبل أمام ورقة ورقية بالدولار الأمريكي، غيلسنكيرشن، ألمانيا، الاثنين 25 أبريل 2022   -   حقوق النشر  AP Photo

قفز الروبل الروسي أكثر من ستة بالمئة أمام اليورو إلى أعلى مستوى في حوالي سبعة أعوام يوم الاثنين، مدعوما بقيود على تحركات رؤوس الأموال وأسعار قوية للنفط واقتراب فترة مدفوعات ضرائب الشركات.

وعند الساعة 1338 بتوقيت غرينتش، كان الروبل مرتفعا 6.3 بالمئة عند 58.75 مقابل اليورو وهو أقوى مستوى له منذ أوائل يونيو حزيران 2015 .

وصعد 4.6 بالمئة أمام الدولار الأمريكي إلى 57.47، غير بعيد عن أعلى مستوى له منذ أواخر مارس آذار 2018 البالغ 57.075 الذي سجله يوم الجمعة.

وحقق الروبل مكاسب بحوالي 30 في المئة مقابل الدولار هذا العام على الرغم من أزمة اقتصادية حادة في روسيا، وهو ما يجعله العملة الأفضل أداء في العالم رغم أنه مدعوم على نحو مصطنع بقيود على رؤوس الأموال فُرضت في أواخر فبراير شباط لحماية القطاع المالي في روسيا بعد أن أثار قرارها إرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا عقوبات غربية لم يسبق لها مثيل.

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ويقول محللون إنه مما ساهم أيضا في صعود العملة المحلية مؤخرا مطالب روسيا بأن يدفع المشترون الأجانب للغاز بالروبل وارتفاع أسعار النفط واقتراب فترة مدفوعات الضرائب في نهاية الشهر للشركات التي تركز على التصدير والملزمة بتحويل إيراداتها بالعملة الأجنبية إلى الروبل بعد أن جمدت العقوبات حوالي نصف احتياطات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي.