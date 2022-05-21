رئيس وزراء أستراليا يقر بهزيمته في الانتخابات العامة

أقر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون السبت بهزيمته في الانتخابات التشريعية التي أنهت تسع سنوات من حكم المحافظين. وقال موريسون "تحدثت هذا المساء مع زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الجديد أنتوني ألبانيزي وهنأته بفوزه الانتخابي".

وأشار الزعيم المنتهية ولايته إلى تراجع دعم الناخبين للأحزاب الكبرى في الانتخابات. وأضاف موريسون البالغ 54 عاما "أفكر في الاضطراب الذي يشهده بلدنا، وأعتقد أنه من المهم لأمتنا أن تلتئم وتمضي قدما".

وأردف متحدثا عن مستقبله "أتطلع بعد ثلاث سنوات من الآن إلى عودة الحكومة الائتلافية".

وقد قالت هيئة البث الأسترالية يوم السبت إن حزب العمال سيطيح بالتحالف المحافظ الحاكم في البلاد في الانتخابات العامة رغم أنه قد يتعين عليه تشكيل حكومة أقلية.

زعيم حزب العمال أنتوني ألبانيز AP Photo/Rick Rycroft

وأظهرت عمليات الفرز الأولية للأصوات تراجع الائتلاف المحافظ بزعامة رئيس الوزراء سكوت موريسون وحزب العمال المعارض أمام أحزاب أصغر مثل حزب الخضر ومستقلين مهتمين بالمناخ.

وأفادت هيئة البث الأسترالية أنه يبدو أن كلا من الحزبين الرئيسيين لن يحصل على 76 مقعدا، وهو الحد الأدنى اللازم لتحقيق أغلبية في البرلمان المؤلف من 151 مقعدا، ولكن يبدو أن حزب العمال في طريقه للفوز بأكثر من 70 مقعدا.

وقال أنتوني جرين محلل الانتخابات في هيئة البث الأسترالية إن "حزب العمال حصل على 72 مقعدا ويحتاج 76 مقعدا للحكم. هناك 11 عضوا في أحزاب مستقلة يدعم معظمها العمل الخاص بتغير المناخ.

"إذا لم يحصل حزب العمال على مقاعد كافية وأراد تشكيل حكومة فيمكنه التحدث مع حزب الخضر أو التحدث مع المستقلين"