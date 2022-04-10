رئيس وزراء أستراليا يعلن إجراء انتخابات عامة في 21 مايو

قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون يوم الأحد، إن أستراليا ستجري انتخابات عامة في 21 مايو/ أيار، مما يطلق حملة من المتوقع أن تشهد مشاحنات بشأن تكاليف المعيشة وتغير المناخ وتساؤلات عن شخصية وكفاءة الأحزاب الكبرى.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع تحالف المحافظين بقيادة موريسون أمام حزب العمال المعارض بعد تسع سنوات في السلطة. وكان موريسون متأخرا بالمثل في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات السابقة في مايو/ أيار 2019 لكنه تمكن من الفوز.

وقال للصحفيين في كانبيرا "لا يزال هناك الكثير من الغموض.. أعلم ذلك، لكن هذه الانتخابات وهذه الحملة مهمة للغاية".

وأضاف موريسون في مؤتمر صحافي "هذه الانتخابات تتعلق بكم، وليس أي أحد آخر.. إنها تتعلق ببلدنا ومستقبلها".

وتابع قائلا "أعرف أن الأستراليين مروا بأوقات عصيبة للغاية. وأعرف أيضا أن أستراليا ستواصل مواجهة تحديات صعبة جدا في السنوات المقبلة".

ويسعى حزب العمال المعارض بقيادة السياسي المخضرم أنتوني ألبانيز لإنهاء قرابة عقد من حكم الحزب الليبرالي الوطني في أستراليا.