روسيا قد تبادل أسرى أوكرانيين برجل أعمال أوكراني مقرب من بوتين

أعلن النائب والمفاوض الروسي ليونيد سلوتسكي أن بلاده تنظر في إمكانية مبادلة أسرى من مقاتلي كتيبة آزوف الأوكرانية بفيكتور ميدفيتشوك، القريب من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال سلوتكسي عضو الوفد الروسي خلال المفاوضات الأخيرة مع كييف، بحسب ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي للأنباء رداً على سؤال في هذا الصدد، "سندرس المسألة".

وأوضح متحدثاً من مدينة دونيتسك الانفصالية في جنوب شرق أوكرانيا أن إمكان حصول هذا التبادل سيناقشه في موسكو "من يملكون صلاحيات" القيام بذلك.

من هو ميدفيتشوك؟

فيكتور ميدفيتشوك (67 عاماً) سياسي ورجل أعمال أوكراني معروف بقربه من الرئيس الروسي، وأوقف منتصف نيسان/ابريل في أوكرانيا بعدما فر منذ بدء الهجوم الروسي أواخر شباط/فبراير.

وكان قيد الإقامة الجبرية منذ أيار/مايو 2021 بعد اتهامه بـ"الخيانة العظمى" و"محاولة نهب الموارد الطبيعية في القرم"، شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا في 2014.

وأعلن الجيش الروسي الجمعة أن آخر المدافعين الأوكرانيين عن مدينة ماريوبول الاستراتيجية والمتحصنين في مجمع آزوفستال المترامي قد استسلموا. وبين هؤلاء مقاتلون في كتيبة آزوف القومية والتي يعتبر الكرملين أنها من "النازيين الجدد".

وتأمل كييف في الإفراج عن هؤلاء مقابل أسرى روس.

وفي 26 ايار/مايو، تدرس المحكمة الروسية العليا طلباً لتصنيف هذه الكتيبة "تنظيماً إرهابياً". ومن شأن ذلك في حال حصوله أن يعقد عملية تبادل الأسرى بين الطرفين.

في السياق، اعتبر زعيم الانفصاليين في دونيتسك، دنيس بوشيلين، أمس السبت، أنه تنبغي محاكمة الجنود الأوكرانيين الذين دافعوا عن آزوفستال وسلموا أنفسهم.

ونقلت ريا نوفوستي عن بوشيلين قوله في مؤتمر صحافي شارك فيه ليونيد سلوتسكي، "أرى أن لا مفر من المحكمة. يجب أن تنتصر العدالة".