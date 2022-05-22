اغتيال أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني بالتزامن مع إعلان الكشف عن "شبكة تجسس إسرائيلية"

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء بأن أحد عناصر الحرس الثوري التي حاربت نيابة عن إيران لحماية الشيعة ومزاراتهم في سوريا أو العراق قُتل يوم الأحد في عملية اغتيال نادرة في طهران.

وأوردت الوكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن "صياد خدائي، أحد المدافعين عن الحرم، اغتيل بإطلاق نار من قبل شخصين على دراجة نارية في شارع مجاهدين إسلام في طهران".

ويشير مصطلح "المدافع عن الضريح المقدس" إلى المستشارين والعسكريين الذين تقول إيران إنهم يقاتلون نيابة عنها لحماية المواقع الشيعية في العراق وسوريا، حليفتي طهران، من جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

وأكد الحرس الثوري في بيان نشر على موقعه الالكتروني "سباه نيوز"، أن خدائي هو ضابط برتبة عقيد.

ودان الحرس عملية "إرهابية" استهدفت خدائي يقف خلفها عناصر على ارتباط بـ"الاستكبار العالمي"، وهي العبارة التي تستخدمها سلطات الجمهورية الإٍسلامية للإشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها، وفي مقدمهم إسرائيل.

في تشرين الثاني نوفمبر 2020، اغتيل كبير العلماء النوويين العسكريين الإيرانيين محسن فخري زاده في طهران في هجوم ألقى مسؤولون إيرانيون باللوم فيه على إسرائيل.

وأكد الحرس في بيانه فتح تحقيق لتحديد هوية "المعتدي أو المعتدين".

ووفق "إرنا"، وقع الاغتيال قرابة الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (11:30 ت غ) لدى عودة خدائي إلى منزله.

ونشرت الوكالة صورا تظهر شخصا مضرّجا بالدماء وقد انحنى رأسه إلى الأسفل، وهو جالس الى مقعد السائق في سيارة بيضاء اللون. وبدا زجاج النافذة البعيدة عن السائق محطما.

وأشارت "إرنا" إلى أن خدائي تعرض لإطلاق خمس رصاصات عليه.

Member of #Iran's IRGC assassinated in armed attack in Tehran. Hassan Sayyad Khodaei was killed after two motorcyclists shot him five times before fleeing the scene, according to Iran's official IRNA news agency. pic.twitter.com/mg6OTMHXbS — GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) May 22, 2022

من جهتها، أفادت وكالة "تسنيم" أن خدائي كان "على مقربة من منزله" لدى تعرضه للاغتيال، مشيرة إلى أن "زوجته كانت أول من عثر على جثته".

شبكة مخابراتية إسرائيلية

ووقع الاغتيال بالتزامن مع كشف وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية يوم الأحد أن الحرس الثوري اكتشف أعضاء من شبكة جهاز مخابرات إسرائيلي وألقى القبض عليهم.

وقالت خدمة العلاقات العامة في الحرس الثوري في بيان "بتوجيه من جهاز المخابرات التابع للنظام الصهيوني، حاولت الشبكة سرقة وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة والخطف وانتزاع اعترافات ملفقة من خلال شبكة من البلطجية".