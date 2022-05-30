قائد الحرس الثوري يتهم "صهاينة" باغتيال أحد ضباطه في طهران

اتهم قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي "صهاينة" بالوقوف خلف اغتيال العقيد صياد خدائي بالرصاص في طهران في وقت سابق من أيار/مايو، وذلك في تصريحات أوردها الموقع الالكتروني للحرس الإثنين.

وقال سلامي إن صياد خدائي قضى "على يد أشقى الأشقياء، أي الصهاينة، وإن شاء الله سوف نثأر لدماء الشهيد"، وذلك في تصريحات أوردها موقع "سباه نيوز". الا أن قائد الحرس لم يستخدم عبارة "النظام الصهيوني" التي تستخدم في الخطاب الرسمي للجمهورية الإسلامية للإشارة مباشرة الى إسرائيل.