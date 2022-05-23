نظمت الأحد مجموعة من نشطاء مكافحة تغير المناخ احتجاجا على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. ولم يتمكن المنظمون من حشد عدد كبير من المشاركين لتسليط الضوء على قضية تغير المناخ قبل انعقاد المنتدى.
وردد بعض العشرات من المتظاهرين هتافات "المنتدى الاقتصادي العالمي لقاء القتلة" في ساحة بدافوس. طالب نشطاء المناخ والنشطاء الاشتراكيون بأن تكون الطبيعة والبشر مرة أخرى في قلب الاقتصاد. كما أكدوا أنهم يريدون إسماع صوتهم حتى لا يتركوا الأمر لـ "الأغنياء" الذين يحضرون، حسب قولهم، الاجتماع السنوي للمنظمة.
يريد المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس جعل هذه الطبعة مناسبة لمناقشات هامة حول المناخ.
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