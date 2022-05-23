شاهد: إزالة شعار شركة ماكدونالدز من مطعم بموسكو تمهيدا لرحيل سلسلة المطاعم الشهيرة عن السوق الروسية

تم إزالة شعار ماكدونالدز يوم الاثنين من مطعم بالقرب من موسكو بعد أن باعت سلسلة مطاعم البرغر الشهيرة متاجرها تمهيدا لمغادرة السوق الروسية.

وأغلقت الشركة متعددة الجنسيات لأول مرة مئات المواقع في مارس آذار بعدما بدأت روسيا غزوها العسكري على أوكرانيا، وكلفت الخطوة ماكدونالدز خسائر قدرت بحوالي 55 مليون دولار شهريًا.

وقالت الشركة اليوم الخميس، إن ألكسندر غوفور الذي يدير 25 مطعمًا في سيبيريا والحاصل على تراخيص ماكدونالدز، اشترى 850 مطعما تابعا لها في روسيا ووافق على تشغيلها تحت اسم جديد.

وتم افتتاح أول مطعم لماكدونالدز في روسيا وسط موسكو منذ أكثر من ثلاثة عقود بعد وقت قصير من سقوط جدار برلين.