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المملكة المتحدة

المملكة المتحدة تعلن عن استثمارات قطرية بقيمة 10 مليارات استرليني في بريطانيا

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اجتماعهما في داونينغ ستريت في لندن في 24 مايو 2022.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اجتماعهما في داونينغ ستريت في لندن في 24 مايو 2022.   -   حقوق النشر  أ ف ب

قالت بريطانيا الثلاثاء إنها اتفقت على شراكة استراتيجية جديدة للاستثمار مع قطر سيقوم بموجبها البلد الخليجي باستثمار ما يصل إلى عشرة مليارات جنيه استرليني (12.5 مليار دولار) على مدار الأعوام الخمسة القادمة. وجرى التوقيع على الاتفاق، الذي يشمل قطاعات من بينها التكنولوجيا المالية والأمن الإلكتروني، أثناء زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى لندن.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "قطر شريك معتبر للمملكة المتحدة، بدعم من قيادة الشيخ تميم بن حمد". وأضاف قائلا "أجرينا نقاشا غنيا بشأن القضايا التي تهم بلدينا كليهما، بما في ذلك تعزيز الاقتصاد وضمان الاستقرار الإقليمي وتحسين أمن الطاقة في أعقاب الغزو الروسي المريع لأوكرانيا".

تسليم الدفعة الأولى من مقاتلات تايفون في أغسطس

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء القطرية عن مارتن إليوت سامبسون كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية قوله إن قطر ستتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات تايفون في أغسطس- آب المقبل.

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كانت قطر أبرمت في 2017 عقدا قيمته خمسة مليارات جنيه إسترليني لشراء 24 مقاتلة من طراز تايفون. وقالت مجموعة الصناعات العسكرية البريطانية إن التسليم متوقع أواخر 2022.