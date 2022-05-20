أمير قطر يطلب من زوار كأس العالم احترام ثقافة بلاده

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الجمعة في برلين عند سؤاله عن حضور المثليين جنسيا بطولة كأس العالم إن قطر تأمل في الترحيب بالعالم في الدوحة للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم لكن أيضا "نتوقع ونريد أن يحترم الناس ثقافتنا".

وتستضيف الدولة الخليجية أول بطولة لكأس العالم في الشرق الأوسط لمدة شهر اعتبارا من أواخر نوفمبر تشرين الثاني.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الأسبوع الماضي إن الفنادق المدرجة على القائمة الرسمية لأماكن الإقامة الموصي بها لكأس العالم 2022 في قطر مطالبة بالترحيب بالضيوف "بطريقة غير تمييزية" أو مواجهة إنهاء العقود.