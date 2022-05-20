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قطر

أمير قطر يطلب من زوار كأس العالم احترام ثقافة بلاده

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بقلم:  يورونيوز
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني   -   حقوق النشر  Michael Sohn/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

 قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الجمعة في برلين عند سؤاله عن حضور المثليين جنسيا بطولة كأس العالم إن قطر تأمل في الترحيب بالعالم في الدوحة للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم لكن أيضا "نتوقع ونريد أن يحترم الناس ثقافتنا".

وتستضيف الدولة الخليجية أول بطولة لكأس العالم في الشرق الأوسط لمدة شهر اعتبارا من أواخر نوفمبر تشرين الثاني.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الأسبوع الماضي إن الفنادق المدرجة على القائمة الرسمية لأماكن الإقامة الموصي بها لكأس العالم 2022 في قطر مطالبة بالترحيب بالضيوف "بطريقة غير تمييزية" أو مواجهة إنهاء العقود.

المصادر الإضافية • رويترز