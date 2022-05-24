فون دير لاين تستبعد توصل قمة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لحظر النفط الروسي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه من غير المرجح أن يتوصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن حظر نفطي ضد روسيا في اجتماعهم يومي الإثنين والثلاثاء. وقالت فون دير لاين لرويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري "لا أعتقد أن القمة هي المكان المناسب لذلك... ينبغي ألا نركز الأنظار على القمة". وأضافت أن المفاوضات جارية مع الدول الأعضاء.

واقترحت المفوضية الأوروبية إنهاء تدريجيا لواردات النفط من روسيا بحلول نهاية العام في معظم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بينما قد تحصل المجر ودول أخرى على مهلة زمنية أكبر. وستكون تلك العقوبة الأكثر شدة التي يفرضها الاتحاد ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير- شباط.

لكن المجر ترفض حتى الآن إنهاء معارضتها لذلك المقترح، وتقول إنها تحتاج لمئات الملايين من اليوروات لتطوير بنيتها التحتية للتكرير وخطوط الأنابيب حتي يمكنها أن تتوقف عن استيراد النفط الروسي، في حين أن تحديثا شاملا لمنظومتها للطاقة قد يتكلف المليارات.

أوربان يستبعد التوصل لاتفاق

اعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يعرقل تبني حظر أوروبي على النفط الروسي، أن التوصل إلى اتفاق "غير مرجح إلى حد بعيد" في الأيام المقبلة وذلك في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اطلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء.

والمجر التي تجري حاليًا مباحثات مع المفوضية الأوروبية "ليست في وضع يسمح لها بقبول الحزمة السادسة من العقوبات طالما لم تنجح المفاوضات في حل كل القضايا العالقة" كما كتب أوربان في الرسالة المؤرخة الإثنين.

وأضاف "الحلول يجب ان تسبق العقوبات".

وقال أوربان "نظرا إلى خطورة المسائل التي ما زالت عالقة، من المستبعد ايجاد حل كامل قبل القمة الاستثنائية" لرؤساء دول وحكومات أعضاء الاتحاد ال27 المقررة في 30 و31 أيار/مايو. وأضاف "أنا مقتنع بأن مناقشة حزمة العقوبات على مستوى الرؤساء في غياب توافق ستأتي بنتائج عكسية. ولن تؤدي سوى إلى الإضاءة على انقساماتنا الداخلية دون تقديم فرصة واقعية لحل الخلافات" مقترحًا "عدم النظر في هذا الملف" خلال المجلس الأوروبي. وتابع أن "الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي يجب أن يبقى أولويتنا".

وشدد على أن الحظر النفطي المقترح "سيؤدي على الفور إلى اضطرابات خطيرة في الإمدادات للمجر" ويرفع الأسعار "بحوالي 55 إلى 60 بالمئة".

ويؤكد رئيس الوزراء أن بلاده ما زالت "معتمدة بشكل كبير على واردات الطاقة الروسية" حتى لو "ان حصة روسيا من واردات النفط انخفضت من أكثر من 90 بالمئة عام 2010 إلى 64 بالمئة عام 2021".

الرئاسة الفرنسية: ما زال يمكن التوصل إلى اتفاق "في الأيام المقبلة"

أعلنت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء أن التوصل إلى اتفاق ما زال ممكنًا "في الأيام المقبلة" لتجاوز تحفظات المجر على فرض حظر أوروبي على النفط الروسي، في إعلان يتعارض مع تصريح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يعتبر أن الاتفاق "غير مرجح إلى حد بعيد".

وقال قصر الإليزيه "لا تزال هناك إمكانية في الأيام المقبلة لرفع الفيتو المجري" مشيرًا إلى أن هناك "خيارات مختلفة على الطاولة للخروج من هذا المأزق".