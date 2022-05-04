بروكسل تقترح حظراً تدريجياً على النفط الروسي واستبعاد أكبر مصارف موسكو من نظام سويفت

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، عن حزمة سادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، مشيرة إلى أنه سيتم التوافق عليها في الأيام المقبلة.

وأمام النواب في البرلمان الأوروبي، في ستراسبورغ الفرنسية، كشفت رئيسة أكبر مؤسسة تنفيدية في الاتحاد عن العقوبات المقبلة التي تضمنت أربعة عناوين عريضة كانت التالية:

- إدراج قائمة من الضباط الروس الكبار الذين ارتكبوا "جرائم حرب" في بوتشا وماريوبول. وعن هذه المسألة قالت فون دير لايين "نعرف من تكونون، وستتم محاسبتكم".

- استبعاد أكبر مصرف روسي (سبيربنك) من نظام سويفت العالمي. ورأت وزيرة الدفاع الألمانية سابقاً أن استهداف مصارف روسية ذات أهمية نظامية أساسية للنظام المصرفي الروسي سيعزّز عزل روسيا بشكل كامل ويضعف من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

- قطع بث القنوات الحكومية الكبرى عن الشاشات الأوروبية والإنترنت "بسبب ممارستها حملة دعائية مؤيدة لبوتين".

- أما بالنسبة إلى فرض حظر على النفط، فقالت فون دير لايين إن "الأمر لن يكون سهلاً ولكن يجب القيام به بكل بساطة"، مقترحة حظراً تدريجياً (الخام خلال 6 أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية 2022.

وقالت فون دير لايين أيضاً "نريد لأوكرانيا أن تنتصر في هذه الحرب ولكن عملية إعادة الإعمار ستكون كبيرة"، مقترحة بدء الاتحاد الأوروبي بالعمل على "خطة تعافي طموحة لأصدقائنا الأوكرانيين".