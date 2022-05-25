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وزير الخارجية التركي: تطبيع العلاقات مع إسرائيل سيساهم في حل الصراع الفلسطيني

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بقلم:  يورونيوز
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وزير الخارجية التركي واضعاً إكليلاً من الزهور على نصب "الشعلة الخالدة" تكريماً لذكرى 6 ملايين يهودي قضوا خلال الحرب العالمية الثانية
وزير الخارجية التركي واضعاً إكليلاً من الزهور على نصب "الشعلة الخالدة" تكريماً لذكرى 6 ملايين يهودي قضوا خلال الحرب العالمية الثانية   -   حقوق النشر  GIL COHEN-MAGEN / AFP

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، إن تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل سيكون له "أثر إيجابي" من أجل حل "سلمي" للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد أن البلدين اتفقا على "إعادة تنشيط" العلاقات في العديد من المجالات، ويشمل ذلك استئناف المحادثات بشأن الطيران المدني.

من جهته قال لبيد إن إسرائيل وتركيا تفتحان فصلاً جديداً في علاقاتهما بعد "فترات صعود وهبوط" وتعملان على توسيع الشراكات الاقتصادية. وأضاف لبيد في بيان في القدس وإلى جواره نظيره التركي مولود جاويش أوغلو "الهدف هو تشكيل وتوسيع التعاون الاقتصادي والمدني بين بلدينا...".

وقال إن البلدين سيبدآن العمل على اتفاقية جديدة بخصوص الطيران المدني.

المصادر الإضافية • وكالات