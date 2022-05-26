تقرير: إسرائيل رفض طلباً أمريكياً لنقل صواريخ مضادة للدبابات إلى أوكرانيا

قال مسؤولان أمريكي وإسرائيلي إن إسرائيل رفضت طلباً أمريكياً بالسماح لبرلين تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات تم صناعتها في ألمانيا وبتكنولوجيا إسرائيلية.

يتم إنتاج صواريخ "سبايك" في مصنع إسرائيلي في ألمانيا، ووفقاً للترخيص، يتعين على إسرائيل الموافقة على أي عملية نقل للصواريخ إلى طرف ثالث، بحسب ما يشير إليه موقع أكسيوس الأمريكي.

وكانت إسرائيل قد عدلت سياستها تجاه موسكو، واتخذت موقفاً أكثر تأييداً لأوكرانيا مقارنة مع بداية الغزو الروسي علما بأنها لم تزود أوكرانيا بأسلحة حتى الآن.

التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل

زار أمير إيشيل، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، واشنطن قبل أسبوعين لإجراء محادثات مع كولين كال، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية بشأن التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وطلب كال من إيشيل ما إذا كانت إسرائيل ستسمح لألمانيا بنقل صواريخ "سبايك" المضادة للدبابات إلى أوكرانيا.

ورفض إيشل الطلب، وقال لكال إن إسرائيل لن تزود أوكرانيا إلا بمعدات عسكرية لوجستية.

وأوضح مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل قلقة من تداعيات مقتل جنود روس بأسلحة إسرائيلية قد تؤدي إلى إلحاق أضرار بالمصالح الأمنية الإسرائيلية في سوريا.

وكانت إسرائيل قد أرسلت شحنة معدات عسكرية شملت 2000 خوذة، إضافة إلى 500 سترة واقية لمنظمات مدنية في أوكرانيا الأسبوع الماضي.