شاهد: آثار الدمار عقب انفجار استهدف مسجدا سنيا في العاصمة الأفغانية

تعرض مسجد سني في كابول لانفجار هائل، الأربعاء أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين جروح، على ما جاء في بيان صادر عن الناطق باسم شرطة العاصمة خالد زدران ليل الأربعاء الخميس

وأفادت وزارة الداخلية الأفغانية أن قنبلة تم زرعها داخل مروحة في المسجد كان السبب وراء الانفجار.

قتل 16 شخصا على الأقل الأربعاء في أربعة تفجيرات، استهدفت ثلاثة منها حافلات صغيرة وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية في مزار الشريف في شمال أفغانستان إضافة إلى الانفجار الذي طال المسجد.

تراجع عدد الاعتداءات في أنحاء البلاد منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في آب/اغسطس العام الماضي، لكن عدة تفجيرات دامية هزّت البلاد خلال شهر رمضان.

وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن بعض من أكثر الهجمات دموية في البلاد نهاية نيسان/أبريل وقد استهدف خصوصا أقلية هزارة الشيعية.