اليونان والسعودية تبحثان إنشاء كابل ألياف ضوئية يربط أوروبا وآسيا

ذكرت مصادر يونانية يوم الثلاثاء أن اليونان والسعودية اتفقتا يوم الثلاثاء على البنود الرئيسية لتأسيس مشروع مشترك لتدشين كابل ألياف ضوئية للبيانات للربط بين أوروبا وآسيا.

وسيكون مشروع كابل البيانات الذي سيمر عبر البر وتحت البحر من تطوير شركة ميناهاب المملوكة لشركة الاتصالات السعودية وشركة تي.تي.إس.إيه اليونانية لتطبيقات الاتصالات والأقمار الصناعية.

وقال دبلوماسي يوناني اشترط عدم الكشف عن هويته إن شركة الكهرباء العامة الحكومية في اليونان وشركة سي.واي.تي.إيه القبرصية للاتصالات ستملكان أيضاً حصة في المشروع الذي يتعين أن يحصل على موافقات نهائية من الشركات.

وأضاف أنه من المنتظر أن يجري اختتام الصفقة بحلول تموز/ يوليو على أن ينطلق المشروع في الخريف ويستكمل بحلول نهاية 2025.

وصرح شخص آخر مطلع على الاتفاق أن الكابل، الذي سيربط بين المستخدمين من إيطاليا حتى سنغافورة سيكون بتكلفة تبلغ نحو 800 مليون يورو (857.68 مليون دولار).

وحددت حكومة المحافظين في اليونان التحول الرقمي كأحد أولوياتها عند توليها السلطة في 2019، بعد عام من إنهاء اليونان أكبر إجراءات إنقاذ مالي تشهدها على مر تاريخها.

وستنفق اليونان جزءاً كبيراً من منح وقروض رخيصة بقيمة 30 مليار يورو، خصصها لها الاتحاد الأوروبي من صندوق التعافي خلال فترة ما بعد الجائحة، للبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية.