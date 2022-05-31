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مال وأعمال

وكالة الطاقة الدولية تحذر من أزمة "أكبر بكثير" من صدمات النفط في السبعينيات

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول
رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول   -   حقوق النشر  AP Photo

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لموقع شبيغل الإخباري الألماني إن أوروبا قد تواجه نقصا في الوقود هذا الصيف بسبب الشح في أسواق النفط.

ونقل عن بيرول قوله "عندما يبدأ موسم العطلات الرئيسي في أوروبا والولايات المتحدة، سيرتفع الطلب على الوقود. وعندها يمكن أن نشهد نقصا: على سبيل المثال في الديزل أو البنزين أو الكيروسين، خاصة في أوروبا".

كما حذر بيرول وفقا للتقرير من أن أزمة الطاقة الحالية "أكبر بكثير" من صدمات النفط في السبعينيات وأنها ستدوم أيضا لفترة أطول.

وقال بيرول للموقع "في ذاك الوقت كان الأمر يتعلق فقط بالنفط... الآن لدينا أزمة نفط وغاز وأزمة كهرباء في آن واحد".