حرب أوكرانيا: حظر أوروبي للنفط الروسي وموسكو تعلن سيطرتها على ثلث سيفيرودونيتسك

في إنجاز أوروبي لافت قررت دول الاتحاد الأوروبي الـ27، خلال قمة في بروكسل مساء الإثنين، فرض حزمة عقوبات سادسة على موسكو تتضمن خفض واردات النفط الروسي بنسبة 90%، واستثناء ثلاثة مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، من بينها "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا.

ويهدف قرار خفض واردات النفط إلى حرمان موسكو "من مصدر تمويل ضخم" لحربها على أوكرانيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن قادة دول الاتحاد الأوروبي اتّفقوا خلال القمّة على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الذي تصدّره روسيا عبر السفن، ووافقوا في الوقت نفسه على منح إعفاء مؤقّت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، وذلك إرضاء للمجر التي هدّدت باستخدام الفيتو ضدّ هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا في مداخلة عبر الفيديو القادة الأوروبيين إلى وضع حدّ "لخلافاتهم الداخلية" وفرض حزمة سادسة من العقوبات ضدّ موسكو.

وحزمة العقوبات السادسة هذه هي ثمرة مفاوضات مضنية استمرّت شهراً، وهي تشمل أيضاً إدراج 60 شخصية إضافية على القائمة الأوروبية السوداء، ومن بين أبرز الذين تقرّر الإثنين إدراج أسمائهم على هذه القائمة البطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

من جهة أخرى أعلن ميشال أن قادة الدول الـ27 وافقوا خلال القمة على منح كييف تسعة مليارات يورو لتغطية احتياجاتها الفورية من السيولة.

وأوضح مصدر أوروبي أن هذا التمويل سيتم على شكل "قروض طويلة الأجل" بأسعار فائدة ميسرة، علماً بأن كييف حددت احتياجاتها للسيولة بمبلغ خمسة مليارات دولار شهرياً.

ميدانياً أعلنت وكالة تاس للأنباء نقلاً عن زعيم انفصالي تدعمه موسكو أن القوات الروسية سيطرت على حوالي ثلث مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية، لكن هجومها يستغرق وقتا أطول مما كانت تأمل.

وأدى القصف الروسي إلى تحويل جزء كبير من سيفيرودونيتسك إلى أطلال ودخلت القوات الروسية الأطراف الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية للمدينة، لكن الدفاعات الأوكرانية أبطأت الحملة الروسية الأوسع في منطقة دونباس.

ونقلت تاس عن ليونيد باسيشنيك زعيم جمهورية لوغانسك الشعبية قوله في تقرير صباح الثلاثاء "يمكننا قول إن ثلث سيفيرودونيتسك تحت سيطرتنا بالفعل .. لكننا نريد قبل كل شيء الحفاظ على البنية التحتية للمدينة".

وذكرت الوكالة أن تقدم القوات الروسية كان صعبا بسبب وجود العديد من مصانع الكيماويات الكبيرة في منطقة سيفيرودونيتسك.

فيما يلي آخر مستجدات ملف الأزمة الأوكرانية:

فون دير لاين: زعماء الاتحاد الأوروبي يتفقون من حيث المبدأ على حظر النفط الروسي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الثلاثاء إن زعماء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق "من حيث المبدأ" بشأن حظر واردات النفط من روسيا.

وقالت للصحفيين بعد اليوم الأول من قمة للاتحاد في بروكسل "أنا سعيدة للغاية لأن الزعماء تمكنوا من الاتفاق من حيث المبدأ على حزمة العقوبات السادسة.. من المتوقع أن يكون المجلس الآن قادرا على وضع اللمسات النهائية على حظر ما يقرب من 90 بالمئة من جميع واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام. هذه خطوة مهمة إلى الأمام. سنعود قريبا إلى موضوع العشرة بالمئة المتبقية التي تُنقل عبر خطوط الأنابيب ".

سنعود قريبا إلى موضوع العشرة بالمئة المتبقية التي تُنقل عبر خطوط الأنابيب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

بيلاروس تجري تدريبات للتعبئة العسكرية قرب حدود أوكرانيا

ذكرت وكالة بيلتا الرسمية للأنباء يوم الاثنين أن روسيا البيضاء ستجري تدريبات للتعبئة العسكرية في يونيو حزيران ويوليو تموز في منطقة جوميل.

وتقع منطقة جوميل على حدود أوكرانيا في الجنوب. وتحدها روسيا إلى الشرق.

وذكرت الوكالة نقلا عن أندري كريفونوسوف، المفوض العسكري لمنطقة جوميل، أنه في الفترة من 22 يونيو حزيران إلى الأول من يوليو تموز، ستجرى تدريبات مع الهيئات الإدارية العسكرية والقوات المسلحة، وفي الفترة من 28 يونيو حزيران إلى 16 يوليو تموز، سيتم إجراء تدريب عسكري مع المؤهلين للخدمة العسكرية.

ونقلت بيلتا عن كريفونوسوف قوله "مثل هذه الأحداث تقام تقليديا لزيادة الاستعداد القتالي والتعبوي للهيئات العسكرية، وتحسين المعرفة العسكرية والمهارات العملية للمؤهلين للخدمة العسكرية".

أوسيتيا الجنوبية الانفصالية في جورجيا تعلق استفتاء على الانضمام لروسيا

علق رئيس منطقة أوسيتيا الجنوبية الانفصالية في جورجيا يوم الاثنين إجراء استفتاء أُعلن عنه من قبل الرئيس السابق بشأن الانضمام لروسيا لحين إتمام المشاورات مع موسكو.

وقال الرئيس آلان غاغولييف في مرسوم "لحين إتمام المشاورات، نعلق مرسوما من رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية بتاريخ 13 مايو 2022 الذي دعا لإجراء استفتاء".

لحين إتمام المشاورات، نعلق مرسوما من رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية بتاريخ 13 مايو 2022 الذي دعا لإجراء استفتاء. رئيس أوسيتيا الجنوبية آلان غاغولييف

وكان الرئيس السابق أناتولي بيبيلوف قد أصدر مرسوماً في 13 مايو أيار مفاده أن الاستفتاء سيجرى في 17 يوليو تموز.

الدنمارك تقول إنها لن تواجه صدمة فورية إذا توقفت إمدادات الغاز الروسي

قالت وكالة الطاقة الدنماركية يوم الاثنين إن قطع إمدادات الغاز الروسي إلى الدنمارك لن يكون له أي تأثير فوري على الإمدادات في البلد الاسكندنافي.

وجاءت تعليقات الوكالة بعد وقت قصير من تحذير شركة الطاقة الدنمركية (أورستد) من أن عملاق الغاز الروسي جازبروم قد يوقف الإمدادات.

وقالت الوكالة إن لديها خطة طوارئ في حال حدوث نقص في الغاز.