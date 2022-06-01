العثور على جثة أميرة قطرية سابقة في منزلها في ماربيا جنوب اسبانيا

أكدت متحدثة باسم شرطة مدينة مالقا أن الشرطة الاسبانية عثرت على جثة كاسيا غالانيو، الزوجة الثالثة للملياردير عبد العزيز بن خليفة آل ثاني، عم الأمير الحالي لقطر الحالي، في شقتها في ماربيا، وكانت غالانيو تبلغ من العمر 46 عاما.

ولدت كاسيا غالانيو في لوس أنجلوس، وهي بولندية الأصل. وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أنها كانت تعيش في اسبانيا وكانت تعاني من مشاكل إدمان الكحول والاكتئاب.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إنه تم العثور على جثتها هامدة في السرير بعد أن اتصلت إحدى بناتها في فرنسا بالشرطة الاسبانية، لأنها لم ترد على مكالماتها، وحسب الشرطة لم تكن هناك أي علامات لاستخدام العنف.

تزوجت غالانيو من عم الأمير في العام 2004. وأنجب الزوجان ثلاث بنات، ولكن سرعان ما انهار زواجهما، وخاضا معركة حضانة مريرة لأكثر من عقد بعد مزاعم بأن آل ثاني، البالغ من العمر الآن 73 عاما، قد اعتدى جنسيا على احدى بناته، وهو ما نفاه الأمير جملة وتفصيلا.

كانت غالانيو تعيش في أحد المنازل المملوكة للزوجين في المنتجع الاسباني بينما تقيم الفتيات الثلاث مع والدهم في جادة "مونتاني" الراقية قبالة الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

ومن المقرر أن تقوم المصالح الطبية بإجراء تشريح للجثة قريبا. وقد أكد لويس سبانيولو، وهو صديق لغالانيو في ماربيا، لصحيفة "أوليف برس" الاسبانية، على عكس بعض التقارير، أن غالانيو "ضد المخدرات" وأنها ليست مدمنة على تناول الكحول.

وأضاف لويس سبانيولو: "لقد عرفتها بشكل جيّد للغاية، وقد تأثرت كثير لخبر وفاتها ... كانت إنسانة في غاية الروعة وجميع أولئك الذين عرفوها أحبوها".

وأوضح سبانيولو أن غالانيو "أحبت بناتها أكثر من كل شيء، ولا يمكن أن تتركهن مهما كانت الأسباب. وأنها لم تمت بسبب المخدرات ولم تكن مدمنة على الكحول ".