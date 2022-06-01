شاهد: ضياع كميات معتبرة من النفط الليبي بسبب تحطم خط أنابيب النقل في صحراء ليبيا

قالت السلطات الليبية إن تحطم خط أنابيب نقل النفط في ليبيا أدى إلى تدفق آلاف البراميل من النفط في الصحراء، في وقت يحاول العمال إصلاح العطب ومنع التسرب النفطي.

وكانت الأضرار التي لحقت بخط أنابيب بري يربط حقل صرير النفطي بمحطة طبرق على البحر الأبيض المتوسط، ​​أحدثت ضربة لقطاع النفط الليبي المتعثر حيث أدت التوترات المتجددة مرة أخرى إلى تقسيم البلاد التي لا تزال تشهد الكثير من الفوضى.

وتقدر شركة نفط الخليج العربي، التي تشغل خط الأنابيب، ضياع حوالي 22 ألف برميل يوميا بسبب التسرب الذي بدأ يوم الثلاثاء. ونشرت صورا للتسرب وقالت إن الجهود لا تزال جارية لوقفه.

وألقت الشركة، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة ومقرها مدينة بنغازي بشرق البلاد، باللوم في التسرب على عدم صيانة خطوط أنابيب النقل النفطي. يأتي التسرب في الوقت الذي لا تزال فيه منشآت نفطية مهمة، بما في ذلك أكبر حقل في البلاد، مغلقة وسط مأزق سياسي يهدد بعودة أعمال العنف.

لطالما ظهر الخام الخفيف الثمين الليبي في الحرب الأهلية في البلاد الواقعة في شمال افريقيا حيث تتنافس الميليشيات المتنافسة والقوى الأجنبية للسيطرة على أكبر احتياطيات نفطية في افريقيا.

ودمرت الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي والتي دعمها حلف شمال الأطلسي ليبيا، إذ سرعان ما تحولت إلى حرب أهلية تسببت في تقسيم البلاد بين عدة أطراف متناحرة.