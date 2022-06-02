شاهد: إسرائيل تهدم بيت فلسطيني بعد تنفيذه هجوما مسلحا في تل أبيب

هدم الجيش الاسرائيلي ليل الأربعاء الخميس منزل ضياء حمارشة منفذ عملية اطلاق نار في بني براك في أسرائيل والتي اسفرت عن سقوط خمسة قتلى في 27 اذار/مارس الماضي. واعتقل والده.

وقال الجيش إنه خلال هذه العملية "اندلعت اشتباكات واعمال شغب عنيفة" واستهدف الجنود بقنابل حارقة وبالرصاص.

وخلال هذه العملية في بلدة يعبد القريبة من مدينة جنين في شمال الضفة الغربية، قتل فلسطيني وأصيب ستة اخرون، اثنان منهم في حالة حرجة.

وقال كمال ابو الرب نائب محافظ مدينة جنين لوكالة فرانس برس "الجيش الاسرائيلي قام بتفجير المنزل المكون من ثلاث طبقات".

وأكد الجيش "أن جنود حرس الحدود شاركوا مع الجيش في انشطته التي شملت عدة مواقع بالضفة الغربية منها بلدة حوارة والخضر ودورا وقلقيلية".

وفي موجة عنف بدأت في أواخر آذار/مارس، قتل 19 شخصا غالبيتهم من المدنيين في هجمات ضد إسرائيليين نفذها فلسطينيون بينهم من عرب إسرائيل داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة، وقتل ثلاثة من المهاجمين خلالها.

وكثفت القوات الإسرائيلية ردا على الهجمات عملياتها العسكرية في الضفة الغربية حيث قتل 38 فلسطينيا بينهم نشطاء ومدنيون منهم الصحافية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين، معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وقتل ضابط من القوات الإسرائيلية الخاصة خلال عملية في الضفة الغربية.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية منذ مطلع 2022 مقتل 62 فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.