شاهد: السلطات الهندية تهدم متاجر يملكها مسلمون في نيودلهي

لجأت السلطات الهندية في العاصمة نيودلهي إلى استخدام الجرافات لتدمير عدد من المتاجر المملوكة لمسلمين يوم الأربعاء قبل أن توقف المحكمة العليا عمليات الهدم. يأتي هذا الإجراء بعد أيام من العنف الطائفي الذي هز العاصمة ودفع الشرطة إلى اعتقال العشرات.

ولمدة ساعة تقريبا وبعد صدور أمر المحكمة العليا، استمر المسؤولون في هدم المباني، بما في ذلك المدخل الخارجي والسلالم المؤدية إلى المسجد، قبل التوقف.

وقد قام أصحاب المتاجر بعد ذلك بتفتيش حطام متاجرهم لجمع متعلقاتهم. ويقول المسؤولون إن الهدم أدى إلى استهداف المباني غير القانونية وأن الأمر لا يتعلق بأي جماعة دينية بعينها.

لكن المشاعر المعادية للمسلمين والهجمات ضدهم تصاعدت في الآونة الأخيرة، ويرى المنتقدون للنظام أن عمليات الهدم هي أحدث محاولة لمضايقة وتهميش المسلمين في ظل حكومة الهند التي يقودها القوميون الهندوس.