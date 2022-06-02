أوكرانيا إلى الملحق الأوربي بعد فوزها على اسكتلندا

تأهل منتخب أوكرانيا إلى الملحق النهائي الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022 بفوزه في نصف النهائي على اسكتلندا 3-1 في غلاسكو الأربعاء، ليضرب موعداً مع ويلز الأحد في سعيه للحاق بركب المتأهلين إلى العرس الكروي العالمي في خضم الغزو الذي تتعرض له البلاد من قبل روسيا.

تقدمت أوكرانيا بهدفين بفضل أندري يارمولينكو (33) ورومان ياريمتشوك (49)، قبل أن تحسم اللقاء في الوقت بدل الضائع عبر البديل أرتيم دوفبيك (90+5).

وقلصت اسكتلندا الفارق قبل 10 دقائق من صافرة النهاية بهدف كالوم ماكغريغور (79).

هذه المباراة هي الأولى للمنتخب الأوكراني منذ بدء الغزو الروسي.

وتأهلت أوكرانيا لملاقاة ويلز في كارديف لحجز مقعد في المونديال العالمي، على أن ينضم المنتخب المتأهل عن هذا المسار القاري إلى المجموعة الثانية في المونديال مع إنكلترا، الولايات المتحدة وإيران.