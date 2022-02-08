مونديال قطر 2022: فيفا يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء أنه تلقى 17 مليون طلب تذكرة لنهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر نهاية العام الحالي، خلال النافذة الأولى من المبيعات.

وقالت الهيئة العالمية التي تأمل في جني أكثر من 500 مليون دولار من النهائيات التي ستقام بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، إن الطلبات "تدفقت" من مختلف دول العالم "كالأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والهند والمكسيك والسعودية والإمارات العربية والولايات المتحدة".

وأضافت أن عدد الطلبات على المباراة النهائية وصل "إلى 1.8 مليون طلب تذكرة"، علماً أنه سيتم بيع قرابة مليوني تذكرة فقط للمونديال الأول في دولة عربية والشرق الأوسط.

وكان فيفا أطلق المرحلة الأولى من بيع التذاكر في 19 كانون الثاني/يناير الفائت بأسعار مخفّضة تصل إلى ما يقارب 11 دولاراً للسكان والمقيمين.

وقال الاتحاد الدولي في بيانه الثلاثاء "أثبت المشجعون من جميع أنحاء العالم حماسهم للبطولة العالمية بـ17 مليون طلب تذكرة في فترة المبيعات الأولى لكأس العالم فيفا قطر 2022 التي استمرت 20 يوماً فقط، وكان المقيمون القطريون هم أكثر من تقدموا بالطلبات".

وتصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولارًا، أي نحو ثلث سعر التذكرة في مونديال روسيا 2018، غير أن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دولارات.

وتابع الاتحاد الدولي أنه سيتحقق من امتثال طلبات فترة المبيعات هذه "لقيود المبيعات والأسرة قبل أن يخصص التذاكر لأصحابها، وسيُبلّغ جميع المتقدمين الناجحين نجاحًا كاملا أو جزئياً وكذلك غير الناجحين بنتيجة طلباتهم ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق لـ8 مارس/آذار 2022، كما سيعلمهم المركز بجميع الخطوات التي يجب عليهم اتباعها والآجال النهائية لدفع ثمن التذاكر".

وتابع فيها أنه "رهنًا بالتوافر..." سيقدم "ما يلزم من معلومات بخصوص الفترة الثانية من مرحلة المبيعات الأولى والتي ستكون بمبدأ من يأتي أولا يُخدم أولا".