روسيا تسيطر على معظم سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا

روسيا تسيطر على معظم سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيامحادثة
بخطى متسارعة تضيق القوات الروسية الخناق على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في دونباس في اليوم التاسع والتسعين للحرب في أوكرانيا التي قد "تستمر لأشهر كثيرة" حسب تحذير أميركي.
وبعد فشل هجوم خاطف لإسقاط الرئيس زيلينكسي في كييف، يركز الجيش الروسي جهوده للسيطرة على منطقة دونباس التي تشهد حرب استنزاف بعد نزاع مستمر منذ ثلاثة أشهر تقريبا.
ويبدو أن تكتيك المحدلة الذي تعتمده موسكو لقضم أجزاء من منطقة دونباس تدريجا، يؤتي ثماره.
آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا في يومه التاسع والتسعين
ما هي أنواع الأسلحة الأميركية المتطورة التي وافق بادين على منحها لأوكرانيا
إلى جانب أنظمة الصواريخ المتطورة (هيمارس) تشتمل الحزمة الأمريكية الجديدة على ذخيرة ورادارات مضادة للنيران ورادارات للمراقبة الجوية وصواريخ جافلين المضادة للدبابات وأسلحة مضادة للمدرعات حسبما قال مسؤولون.
وقال بايدن في بيان إن "الولايات المتحدة ستقف إلى جانب شركائنا الأوكرانيين وستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات للدفاع عن نفسها".
جاء قرار منح أوكرانيا أنظمة الصواريخ بعد أن تلقت واشنطن تأكيدات من كييف بأنها لن تستخدمها لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية مما قد يوسع نطاق الحرب.
وتسعى أوكرانيا للحصول على أنظمة إطلاق صواريخ متعددة مثل إم270 وإم 142 هيمارس لتوفير المزيد من القوة النارية بمدى أطول لقصف القوات الروسية خلف خط المواجهة.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن واشنطن ستزود أوكرانيا في البداية بأربعة أنظمة هيمارس.
وتأتي الإمدادات الجديدة بالإضافة إلى معدات بمليارات الدولارات مثل الطائرات المسيرة والصواريخ المضادة للطائرات. وذكرت ثلاثة مصادر لرويترز أن إدارة بايدن تعتزم بيع أربع طائرات مسيرة لأوكرانيا من طراز إم.كيو-1 سي. جراي إيجل يمكن تزويدها بصواريخ هيلفاير لاستخدامها في ساحة المعركة ضد روسيا.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الإمدادات لن تشجع القيادة الأوكرانية على استئناف محادثات السلام المتوقفة.
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
عبر آندي روبرتسون قائد منتخب اسكتلندا عن أسفه بسبب الأداء الذي قدمه فريقه في مواجهة نظيره الأوكراني بملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم يوم الأربعاء في جلاسجو وتبخر أمأل الفريق في بلوغ النهائيات العالمية لأول مرة منذ 24 عاما.
وبفضل أهداف من لاعبيها آندي يارمولينكو ورومان ياريمشوك وأرتيم دوفبيك فازت أوكرانيا على اسكتلندا 3-1 في أول مباراة رسمية تخوضها منذ الغزو الروسي لأراضها.
وبعد هذا الفوز ستلتقي أوكرانيا مع ويلز الأحد المقبل وسيتأهل الفائز منهما للنهائيات التي ستنطلق في قطر في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
وقال روبرتسون للصحفيين بعد الهزيمة "نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد أن انتظرنا هذه المباراة طويلا. وقبل المباراة قدمنا أداء جيدا بالفعل لكننا بصراحة كنا غائبين خلال المباراة".
وأضاف روبرتسون "وبهذا نغيب عن نهائيات كأس العالم مرة أخرى وعلينا الانتظار لأربعة أعوام.. وكل ما بوسعنا الآن هو الاعتذار لجمهورنا..".
وفي البداية تقدمت أوكرانيا بهدفين دورن رد ثم قلص كالوم مكجريجور الفارق في الدقيقة 79 لكن المنتخب الاوكراني تفوق بصورة واضحة وسيطر على اللعب ونجح البديل دوفبيك في إضافة الهدف الثالث من هجمة مرتدة في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وأهدى المنتخب الأوكراني الفوز للشعب الأوكراني في بلاده.
وأضاف روبرتسون مدافع ليفربول الإنجليزي "كان لابد لنا الاستمرار في المحاولة والبقاء في المباراة لكننا لم ننجح في ذلك.. للأسف انتهى الأمر الآن بعد مسيرة إيجابية فعليا.. نحن من تسبب في خيبة أملنا الليلة".
أستراليا تتجه صوب إنتاج قياسي للقمح يخفف المخاوف العالمية من قلة الإمدادات
تتجه أستراليا صوب إنتاج قياسي للقمح لثالث عام على التوالي في 2022 بدعم من طقس جيد دعم الزراعة في أنحاء مناطق زراعة الحبوب، الأمر الذي يخفف المخاوف العالمية من قلة الإمدادات.
وانخفضت إمدادات القمح العالمية هذا العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أوقف الشحنات من أحد أهم مناطق التصدير في العالم ودفع أسعار الحبوب إلى تسجيل زيادة حادة وأثار مخاوف من أزمة غذاء عالمية.
كما أضاف تحرك الهند في الآونة الأخيرة لحظر الصادرات والطقس السيء في الولايات المتحدة إلى المخاوف المرتبطة بوفرة الحبوب الغذائية.
ووفقا لتقديرات أيكون كومودوتيز للسمسرة، أنهى المزارعون في أستراليا، التي أصبحت ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم في 2021-2022، زراعة محصول العام الحالي من القمح على مساحة بلغت 35.7 مليون فدان وهي أعلى مساحة على الإطلاق.
وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه تحديد الحجم الكلي لمحصول 2022-2023 الذي يجري حصاده بحلول نهاية العام، بدأ تجار ومحللون يتوقعون أن يكون الإنتاج الكلي بين 30 و35 مليون طن وهو ما لا يبتعد كثيرا عن محصول 2021-2022 الذي تجاوز 36 ملوين طن.
لكن بيانات وزارة الزراعة الأمريكية كشفت أن إنتاج القمح العالمي سينخفض إلى 774.83 مليون طن في 2022-2023 مقارنة مع 779.29 مليون طن قبل عام.
ويعتمد المشترون الآسيويون بشدة على القمح الأسترالي، وذكر تجار أن الصين هي أكبر مشتري هذا العام
صحيفة: السعودية ستزيد إنتاج النفط إذا تراجع الإنتاج الروسي بسبب العقوبات
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الأربعاء نقلا عن مصادر أن السعودية مستعدة لزيادة إنتاج النفط إذا انخفض الإنتاج الروسي بسبب العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو.
وأضاف التقرير نقلا عن مصدر دبلوماسي أن المناقشات المتعلقة بزيادة فورية في إنتاج النفط السعودي والإماراتي قد يعلن عنها خلال اجتماع أوبك+ يوم الخميس.
يضم تكتل أوبك+ الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا.
وقال المصدر الدبلوماسي إن زيادة الإنتاج المقررة في سبتمبر أيلول ستطبق بدءا من يوليو تموز وأغسطس آب.
وسبق أن رفضت السعودية، أكبر منتج للنفط في أوبك، دعوات أمريكية لزيادة إنتاج النفط بأكثر من الزيادة التدريجية التي اتفقت عليها مع بقية الدول الأعضاء في أوبك+.
وقال التقرير نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات إن السعودية وافقت على تغيير موقفها وزيادة الإنتاج لتهدئة أسعار النفط، في إطار تقارب مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأضاف أن السعودية أكدت أيضا أنها ستستجيب في نهاية المطاف وستزيد الإنتاج في حال حدوث أزمة إمدادات في سوق النفط.
روسيا تضيق الخناق على سيفيرودونيتسك في اليوم التاسع والتسعين للحرب
تضيق القوات الروسية الخناق على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في دونباس في اليوم التاسع والتسعين للحرب في أوكرانيا التي قد "تستمر لأشهر كثيرة" على ما حذرت واشنطن.
وبعد فشل هجوم خاطف لإسقاط النظام في كييف، يركز الجيش الروسي جهوده للسيطرة على منطقة دونباس التي تشهد حرب استنزاف بعد نزاع مستمر منذ ثلاثة أشهر تقريبا.
ويبدو أن تكتيك المحدلة الذي تعتمده موسكو لقضم أجزاء من منطقة دونباس تدريجا، يؤتي ثماره.
وأعلن حاكم منطقة لوغانسك الواقعة في حوض دونباس سيرغي غايداي ليل الأربعاء الخميس أن "القوات الروسية باتت تسيطر على 80 % من سيفيرودونيتسك" فيما المعارك مستعرة.
وقال قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني في بيان صادر عن الجيش ليل الأربعاء الخميس "يسجل الوضع الأصعب في منطقة لوغانسك حيث يحاول العدو السيطرة على مواقع قواتنا".
وأقر خلال اتصال هاتفي الأربعاء مع رئيس هيئة الأركان الفرنسية الجنرال تييري بورخارد "يتمتع العدو بتفوق عملاني على صعيد القصف المدفعي" على ما أفادت كييف.
وأكد الجنرال الأوكراني "يطرح ذلك مسألة انتقال قواتنا بأسرع وقت ممكن إلى استخدام أسلحة كتلك المتوافرة لدى حلف شمال الأطلسي. سيؤدي ذلك إلى انقاذ أرواح".
وتنتظر أوكرانيا الحصول على راجمات صواريخ متطورة وعد بها الرئيس الأميركي جو بايدن التي من شأنها أن تغير موازين القوى على الأرض.
ولا توفر موسكو منطقة دونيتسك أيضا ولا سيما سلوفيانسك على بعد حوالى 80 كيلومترا غرب سيفيرودونيتسك.