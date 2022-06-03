شاهد: الموسيقي الأمريكي هاتشينسون يستلهم من تاريخ أسلافه خلال زيارته لأنغولا

في حلقة جديدة من "إكسبلور أنغولا" تزور يورونيوز مدينة لوندا التاريخية رفقة الموسيقي الأميركي ذي الأصول الأنغولية غريغوري هاتشينسون.

وقد عاد عازف الجاز الأمريكي إلى أنغولا للاستكشاف أهم المواقع التاريخية والأثرية التي تربطه بأسلافه في تجربة يقول إنه قد تعلم منها الكثير.

كما قام غريغوري رفقة المرشد السياحي كارلوس بومبا بزيارة إلى متحف العبودية الوطني في جولة استمع خلالها إلى روايات مفصلة عن كيفية نقل ملايين الانغوليين في وإرسالهم إلى الأمريكتين كعبيد.

وخلال تفقده لصور ومعروضات وأداوت مثل السلاسل التي كانت تستخدم لتقييد العبيد ونقلهم في السفن عبر غريغوري عن صدمته، قائلا "هذه بداية رحلة جديدة بالنسبة لي، كان الأمر صادما، سأقوم بتحويل كهذا (الذي تعلمته) إلى عمل (فني)".

ويعد غريغوري (52 عاما) والمولد في بروغلين من أشهر عازفي موسقيى الجاز حيث لعب مع موسيقيين عالميين أمثال بيتي كارتر ووينتون مارساليس وجو هندرسون وجون سكوفيلد.

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