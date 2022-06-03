شرطة دبي تلقي القبض على بريطاني للاشتباه بتورطه في قضية احتيال ضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار بالدنمارك

قالت وزارة العدل الدنماركية في بيان يوم الجمعة، إنه أُلقي القبض في دبي على سانجاي شاه المشتبه به الرئيسي في قضية احتيال ضريبي مضيفة أنها تأمل في تسليم المتهم البريطاني لمحاكمته في الدنمارك.

جاء الاعتقال بعد أن وقعت الدولة الاسكندنافية في مارس /آذار معاهدة لتسليم المطلوبين مع الإمارات، قالت إنها ستستخدمها لطلب تسليم شاه.

وكتب وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود في تغريدة على تويتر "سنضغط من أجل تسليمه في أقرب وقت ممكن".

واتُهم شاه بالاحتيال على سلطات الضرائب الدنماركية فيما يصل إلى 12 مليار كرونة دنماركية (1.7 مليار دولار) في قضية الاحتيال الضريبي على أرباح الأسهم المعروفة باسم كوم-إكس.

وأكدت شرطة دبي اعتقاله في تغريدة على تويتر يوم الجمعة، قالت فيها إن الهدف هو تسليم شاه لمحاكمته في الدنمارك.

ولم يتسن لرويترز الاتصال بالمتحدث باسم شاه للتعليق. وكان قد نفى في السابق ارتكاب أي مخالفة.