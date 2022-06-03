كيم جونغ أون يهنئ الملكة إليزابيث بيوبيلها البلاتيني

هنأ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الملكة إليزابيث الثانية على مرور سبعين عاما على اعتلائها العرش، كما أعلنت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ.

وكتب كيم في رسالته إلى الملكة "أوجه التهنئة لكم ولشعبكم بمناسبة اليوم الوطني لبلدكم، العيد الرسمي لجلالتكم".

وأقامت لندن وبيونغ يانغ علاقات دبلوماسية في العام 2000. وقد أبقيا على سفارتيهما على الرغم من تدهور العلاقات بين بيونغ يانغ والدول الغربية في السنوات الأخيرة بسبب برنامج الأسلحة الكوري الشمالي.

لكن السفارة البريطانية في بيونغ يانغ مغلقة حاليا بسبب القيود الصارمة على الدخول والخروج التي فرضتها كوريا الشمالية خلال جائحة كوفيد-19.

والعام الماضي، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الملكة إليزابيث الثانية هنأت كيم جونغ أون في ذكرى تأسيس كوريا الشمالية في التاسع من أيلول/سبتمبر.