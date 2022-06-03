4 جرحى عقب اندلاع حريق في مركز تجاري في موسكو

قالت السلطات الروسية إن حريقًا هائلاً اندلع في مركز تجاري مكوّن من عشرة طوابق في غرب موسكو الجمعة ما أدى إلى نقل أربعة أشخاص ، بينهم مسؤول كبير في وزارة الطوارئ، إلى المستشفى.

تعرض سيرغي زيلتوف ، رئيس فرع وزارة الطوارئ الروسية في موسكو، لأزمة قلبية أثناء قيادته لجهود احتواء الحريق. كما أصيب رجل إطفاء وشخصان آخران كانوا داخل المبنى بجروح.

ونجحت فرق الانقاذ التي ارسلت عشرات سيارات الأطفاء وثلاث طائرات مروحية في السيطرة على النيران في إجلاء أكثر من 120 شخصا من المكان.

وأظهرت تسجيلات مصورة ألسنة النيران الضخمة وسحب الدخان تتصاعد من المكان بينما حاول عناصر الإطفاء إخماد الحريق. وقالت الوزارة عبر حسابها في تطبيق "تلغرام" "أُخمد الحريق بالكامل عند الساعة منتصف النهار واثنتين وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي.

وذكرت الوزارة في وقت سابق أنه "تم إنقاذ أكثر من 120 شخصا من المبنى المحترق". بدوره، أكد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن شخصين أصيبا بجروح استدعت تدخلا طبيا وتمّ علاج أحدهما في المكان. وقال في بيان إن "حياتهما ليست في خطر".

وذكرت الوزارة أن الحريق اشتعل على مساحة ألف كيلومتر مربع، مشيرة إلى أن 180 عنصر إطفاء عملوا على مكافحته. وتشهد روسيا من حين لآخر حرائق من هذا النوع تحدث في أغلب الأحيان بسبب قدم المباني أو عدم الامتثال لمعايير السلامة.