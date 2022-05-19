شاهد: حريق هائل يبتلع عشرات المنازل في ميناء مانيلا الفلبيني

اندلع مساء الخميس حريق هائل في ميناء العاصمة الفلبينية مانيلا والتهم العشرات من المنازل الواقعة في حي سكني فقير يمتد على أطراف الميناء. ووفقًا لمكتب الفلبين للحماية من الحرائق، اندلع الحريق في الساعة 7 مساءً في مجمع بالسيكو في العاصمة الفلبينية.

وقالت السلطات إنه لم ترد حتى الآن تفاصيل مؤكدة عن وقوع إصابات لكن تمت السيطرة على الحريق بحلول الساعة 9.36 مساءً.

وأظهر مقطع فيديو خفر السواحل الفلبيني، الذي أعلن منطقة حظر الإبحار في المنطقة، يبحث عن أشخاص في المياه المحيطة بالمنطقة المشتعلة. ولم تعلن السلطات في البلالد عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.