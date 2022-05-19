Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
الفلبين

شاهد: حريق هائل يبتلع عشرات المنازل في ميناء مانيلا الفلبيني

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
حريق هائل يلتهم المنازل في حي سكني فقير في ميناء مانيلا بالفلبين.
حريق هائل يلتهم المنازل في حي سكني فقير في ميناء مانيلا بالفلبين.   -   حقوق النشر  أ ب

اندلع مساء الخميس حريق هائل في ميناء العاصمة الفلبينية مانيلا والتهم العشرات من المنازل الواقعة في حي سكني فقير يمتد على أطراف الميناء. ووفقًا لمكتب الفلبين للحماية من الحرائق، اندلع الحريق في الساعة 7 مساءً في مجمع بالسيكو في العاصمة الفلبينية.

وقالت السلطات إنه لم ترد حتى الآن تفاصيل مؤكدة عن وقوع إصابات لكن تمت السيطرة على الحريق بحلول الساعة 9.36 مساءً.

viber

وأظهر مقطع فيديو خفر السواحل الفلبيني، الذي أعلن منطقة حظر الإبحار في المنطقة، يبحث عن أشخاص في المياه المحيطة بالمنطقة المشتعلة. ولم تعلن السلطات في البلالد عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

المصادر الإضافية • أ ب