Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
الجزائر

العثور على جثتى شابين حاولا الوصول إلى أوروبا داخل أحد أجزاء طائرة بمطار الجزائر

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
مطار الجزائر
مطار الجزائر   -   حقوق النشر  Fateh Guidoum/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

أعلنت الشرطة الجزائرية أنه تم العثور على جثتي شابين في "أحد أجزاء طائرة" في مطار العاصمة الدولي السبت. وأوضحت الشرطة في بيان أنه تم "السبت، على الساعة الخامسة صباحا (بالتوقيت المحلي) اكتشاف جثتين لشابين تراوح أعمارهما بين 20 و23 سنة على مستوى أحد أجزاء طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية كانت متوقفة على أرضية مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة".

وأوضح المصدر نفسه أنه تم فتح تحقيق في الواقعة، دون كشف المكان الدقيق في الطائرة الذي عثر فيه على الجثتين ولا وجهة الرحلة. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الجثتين تعودان الى شابين جزائريين كانا يحاولان الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

في آذار/مارس، تمكن مراهق يبلغ 16 عامًا من ركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية في مطار قسنطينة (شرق) متجهة إلى فرنسا، وفق الصحافة المحلية. وقد وصل إلى فرنسا سالمًا بعد أن تخفّى في عنبر الأمتعة.

المصادر الإضافية • أ ف ب